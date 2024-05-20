متحدث «يونيسيف» لـ«الوطن»: العالم يخاطر بآلاف من الأطفال والمدنيين في غزة

قال سليم عويس، المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، إن الوضع في رفح الفلسطينية وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ويزداد سوءًا مع نزوح أكثر من 800 ألف شخص من رفح الفلسطينية إلى أماكن غير مناسبة لاستقبال الأطفال والعائلات.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن أماكن النزوح تكتظ بالمواطنين، مع نقص الخدمات والموارد الأساسية، ما يشكل خطرًا شديدًا على الأطفال والمدنيين في كل أماكن النزوح.

إدخال مساعدات إنسانية خلال 48 ساعة

وأشار إلى أن «يونيسيف» تمكنت من إدخال القليل من المساعدات الإنسانية خلال الـ48 ساعة الماضية إلى غزة، ولكن الاحتياج كبير، وكمية المساعدات التي دخلت القطاع لغاية الآن غير كافية، وهو الأمر نفسه بالنسبة للوقود الذي يستمر في الدخول بشكل قليل ومتقطع، ما يشكل خطرًا على كل الخدمات الأساسية وإيصال المساعدات.

العالم يخاطر بآلاف من الأطفال

وأوضح المتحدث باسم «يونيسيف»: «العالم يخاطر بآلاف من الأطفال والمدنيين، ونخاطر بكل عملية إنسانية في القطاع إن كان في رفح الفلسطينية أو في أماكن النزوح، هذا الأمر ينطبق على شمال القطاع الذي يشهد عنفا متجددا، ويشهد المزيد من القتل والدمار والإصابة بين الأطفال والمدنيين».