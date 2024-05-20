حل امتحان اللغة الإنجليزية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بكفر الشيخ

تباينت ردود أفعال الطلاب والطالبات عقب امتحان اللغة الإنجليزية الصف الثالث الإعدادي، الترم الثاني 2024 بمحافظة كفر الشيخ، إذ أوضح الطلاب أنّ الامتحان جاء سهلاً وبسيطاً، ويعتبر في مستوى الطالب المتوسط.

امتحان اللغة الإنجليزية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

من ناحيته، قدّم محمد الشرقاوي، مُعلم مادة اللغة الإنجليزية، حل امتحان اللغة الإنجليزية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ، ليتمكن الطلاب من مراجعة إجاباتهم، ومعرفة نقاط الصواب والخطأ في إجاباتهم.

وتكون امتحان اللغة الإنجليزية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بمحافظة كفر الشيخ من ورقتين، ضمت الورقة الأولى 3 أسئلة، والورقة الثانية 3 أسئلة، وتنوعت الأسئلة بين «أكمل، تخير الصواب، أجب عن الأسئلة، صحح الخطأ، سؤال كتابة».

حل امتحان اللغة الإنجليزية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

وجاء حل امتحان اللغة الإنجليزية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ كالتالي:

ووفقًا لما ورد في جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي 2024 كفر الشيخ، فإنّه من المقرر أن يؤدي الطلاب والطالبات غداً الثلاثاء 21 مايو، امتحان مادتي الهندسة والحاسب الآلي، والأربعاء 22 مايو امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية الدراسات، والخميس 23 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 كفر الشيخ

ويبلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 كفر الشيخ 61 ألفا و319 طالبا وطالبة، حيث يؤدون الامتحانات في 343 لجنة امتحانية، بـ3 قطاعات بالمحافظة، مقسمين إلى «قطاع كفر الشيخ - قطاع دسوق - قطاع الحامول».