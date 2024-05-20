قرار عاجل من نقابة القراء بشأن محمد السلكاوي في واقعة أخطاء التلاوة

لم تمضِ أسابيع على أزمة القارئ الشيخ محمد السلكاوي القارئ بإذاعة القرآن الكريم، ليعود مجددا متصدرا مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أصدرت نقابة القراء قرارا جديدا بشأنه بعد المخالفة التي وقع فيها خلال قراءته القرآن في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

قرار نقابة القراء

وأوضح الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، في تصريح لـ«الوطن»، أن محمد نوار رئيس هيئة الإذاعة المصرية، أحال إلى اللجنة المختصة في النقابة مذكرة رسمية لمناقشة واقعة الشيخ محمد السلكاوي، لافتا إلى أن اللجنة المختصة أصدرت قرارها ووافق عليه مجلس النقابة، وهو إيقاف الشيخ السلكاوي لمدة 3 سنوات عن العمل في إذاعة القرآن الكريم.

شروط عودة السلكاوي

وأضاف نقيب القراء، أنه في حال رغبة القارئ محمد السلكاوي العودة إلى النقابة من جديد فإنه يجب أن يخضع لاختبارات في القرآن الكريم بعد انتهاء مدة الإيقاف المقررة من النقابة.

وأثارت تلاوات الشيخ محمد السلكاوي الرأي العام، بعد ارتكابه أخطاء في التجويد والنطق في صلاة الفجر بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام في ماسبيرو، والذي كان مذاعًا على الهواء، ما اضطر هيئة الإذاعة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضده.

وصف رواد مواقع التواصل تلك الأخطاء بأنها «فادحة»، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها القارئ في أخطاء مماثلة، كما حدث في تلاوة قرآن فجر الخميس، بارتكابه 11 خطأ في التشكيل والنطق ومخارج الحروف.