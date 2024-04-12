ما الأخطاء المتسببة في وقف الشيخ محمد السلكاوي؟.. مقطع فيديو يوضح

4 دقائق من قرآن فجر إذاعة القرآن الكريم للشيخ محمد حامد السلكاوي من سورة الأعراف كانت مليئة بالأخطاء النحوية مكررة 4 مرات، وعندما أتى بالمرة الخامسة بعد التصويب من المُلقن أخطأ في أحد الألفاظ مرة أخرى، حتى وصل مجموع الأخطاء التي تكررت في الفقرة إلى 11 خطأ، وهو ما كان كافيًا لاتخاذ الإذاعة المصرية قرارًا بوقف التعامل معه.

أخطاء الشيخ محمد السلكاوي أثناء التلاوة

وبحسب مقطع الفيديو المنشور عبر قناة يوتيوب لإذاعة القرآن الكريم، جاءت أخطاء الشيخ محمد السلكاوي أثناء التلاوة على النحو التالي:

- قال «الذي يجدنه» إذ حذف «السلكاوي» أثناء التلاوة حرف الواو والصواب «ٱلَّذِی یَجِدُونَهُۥ» بإثبات الواو، وحينما أعادها للتصويب قال «الذين يجدنه» والصواب «ٱلَّذِي».

- قال «ويحل لهم الطيبات» بضم التاء والصواب بالكسر «وَیُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّیِّبَـٰتِ» لأنها مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنها جمع مؤنث سالم.

- قال «إصرهم» بإثبات المد والصواب «إِصۡرَهُمۡ » بغير مد، وأعادها الشيخ محمد السلكاوي 4 مرات وكرر نفس الخطأ لدرجة سماع من يُلقنه الصواب في مذياع الإذاعة.

- عند تعديل الخطأ السابق أتى «السلكاوي» بالآية من أولها، فنسى قوله تعالى «وَیُحَرِّمُ عَلَیۡهِمُ ٱلۡخَبَـٰۤىِٕثَ».

- أتى «السلكاوي» بوقف خاطىء عند قوله تعالى «وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِیۤ أُنزِلَ مَعَهُ» والصواب أنه لا وقف عليها.

- قال «الذي لا إله إلا هو» إذ أضاف «السلكاوي» أثناء التلاوة لفظة «الذي» والصواب بدونها: «وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ».

- قال «اسكنوا هذه القريةِ» بكسر القرية والصواب بفتحها «وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ» على اعتبار أنها مفعول به منصوب بالفتحة.

السلكاوي يتهاون في أحكام قراءة القرآن الكريم

- قال «قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ» نطق «قيل» بالمد بصورة أقرب للمثنى والصواب أنها بغير ألف وللجمع، ولم يُصحح هذا الخطأ.

- قال «أنجونا» حيث تلاها الشيخ محمد السلكاوي بالواو والصواب: «أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ».

- قال «وسيقولون يغفر لنا» أضاف السين لكلمة: يقولون وحذف السين من يغفر والصواب إثباتها في «يغفر» وحذفها من كلمة يقولون «وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا».

- أخطأ في الوقف والابتداء بين الآيات أثناء التلاوة.

وعقب هذه الأخطاء اتخذت الإذاعة المصرية قرارًا بوقف التعامل مع الشيخ محمد السلكاوي، مؤكدة في بيانها أنّها لا تتهاون في هذه الأخطاء، وأنّ القارئ يتحمل مسؤولية ما ارتكبه.