تحرك برلماني بسبب أخطاء الشيخ السلكاوي في تلاوة القرآن

قدّم محمود قاسم عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن واقعة خطأ أحد القراء 11 مرة أثناء قراءة القرآن الكريم في صلاة الفجر بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام عبر إذاعة القرآن الكريم.

وتساءل قاسم، عن المعايير التي يتم على أساسها اختبار قراء القرآن الكريم في الإذاعة والتليفزيون، قائلا: «القارئ أخطأ من قبل أثناء تلاوة للقرآن الكريم في ديسمبر 2022، بعد رصد فيديو له وهو يتلو آيات من سورة الشورى ويأتي بحركات لا تليق بكتاب الله عز وجل، ما تسبب في اتخاذ نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم قرارات حاسمة ضده».

وتابع النائب: «ارتكب نفس القارئ أخطاء أثناء شعائر صلاة الجمعة يوم 29 ديسمبر 2023، وجاء ذلك بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد».

وقال قاسم: «سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أخطاء كثيرة وقع فيها القارئ خلال قراءة قرآن الفجر، ونشر عدد من المتخصصين في أحكام القرآن وباحثين في التلاوة عددًا من الانتقادات للقارئ، وطالبوا بمحاسبته على تكرار أخطائه الفترة الماضية في تلاوة القرآن الكريم»، مطالبا بعرضه على لجنة القراء والمبتهلين لإقرار صلاحيته من عدمه، وقد تقرر اللجنة إيقافه نهائيا لتكرار الأخطاء التي فعلها.

وطالب عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة جديدة لإجراء اختبارات لكل من يتقدم بطلبات للحصول على إجازة لتلاوة القرآن الكريم في الإذاعة والتلفزيون، وإلغاء عمل اللجنة الحالية، مؤكدا ضرورة أن تضم اللجنة في عضويتها كبار الأساتذة من جامعة الأزهر الشريف من المتخصصين في القرآن الكريم وكبار قراء القرآن الكريم وممثلين من نقابة قراء القرآن الكريم، على أن تتولى اللجنة إجراء اختبارات جديدة للقراء الحاليين، تفاديا لتكرار مثل هذه الأخطاء الفادحة.