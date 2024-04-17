تطورات جديدة في أزمة أخطاء الشيخ السلكاوي بتلاوة القرآن.. هذا ما ينتظره الأسبوع المقبل

أيام مضت على أزمة أخطاء الشيخ السلكاوي في تلاوة قرآن الفجر الذي جرى بثه مباشرة على الهواء، ولم تمر الواقعة مرور الكرام، بل انتفض لها المستمعون والمشاهدون غيرة على تحريف آيات الذكر الحكيم، وبشكل عاجل تحركت رئاسة الإذاعة المصرية، بقرارها الذي يوجب وقف الشيخ محمد عن العمل في الإذاعة وإحالة الواقعة للتحقيق، وتلى ذلك تحرك من نقابة القراء، وكذلك طلبات إحاطة من نواب بالبرلمان، وانفردت «الوطن» بأول حوار مع الشيخ السلكاوي بعد الواقعة.

مستجدات أزمة الشيخ محمد السلكاوي

أزمة أخطاء الشيخ محمد السلكاوي في قراءة القرآن الكريم، شهدت التحرك بالبرلمان، فتقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن واقعة خطأ الشيخ السلكاوي 11 مرة أثناء قراءة القرآن الكريم في صلاة الفجر بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام، عبر إذاعة القرآن الكريم.

موعد التحقيق مع الشيخ السلكاوي في نقابة القراء

قال الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، إن القارئ محمد حامد السلكاوي، ارتكب أخطاء جسيمة في التلاوة، أثناء إمامة الناس بصلاة الفجر، الذي كان مذاعًا على الهواء.

وأوضح في تصريح لـ«الوطن»، أنه يجري حاليا التواصل مع أعضاء مجلس النقابة، لتحديد موعد عقد جلسة التحقيق مع القارئ محمد السلكاوي، التي من المقرر أن تكون الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من فعاليات مسابقة وزارة الأوقاف المنعقدة بشرم الشيخ خلال أيام، مؤكدًا أنه حتى الآن، لم يتم الاستماع إلى أقوال القارئ السلكاوي في تحقيق رسمي من النقابة.

الإذاعة المصرية تتحرك بشأن القارئ السلكاوي

كانت هيئة الإذاعة المصرية، أول من تحرك بعد واقعة أخطاء القارئ السلكاوي، حيث قررت الهئية، وقف التعامل مع الشيخ محمد السلكاوي، نظرًا لما صدر منه من أخطاء في تلاوة قرآن الفجر.

وأكد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، في بيان، أنه لا تهاون في مثل هذه الأخطاء، وأن اللجنة الموحدة للقراء والمبتهلين ستعقد جلسة لاتخاذ إجراءات إقرار عدم صلاحيته، ووقف التعامل معه؛ حيث يتحمل القارئ مسؤولية تلك الأخطاء.

السلكاوي يرد على منتقديه

وصف القارئ السلكاوي في حواره لـ«الوطن»، الواقعة بـ«الأمر البسيط»، وهو مجرد سهو، وكل قارئ معرض لذلك، لأن النسيان من الطبيعة البشرية بشكل عام، وعن تعرض المشايخ أو القراء بشكل مكثف للهجوم على صفحات التواصل الاجتماعي قال إنه يحدث كثيرًا، وسببه عدم وجود ما يشغل هذه الفئة، بينما الإنسان إذا كان مشغولا لن يفعل ذلك، لكن مع الأسف هم «فاضيين» ويتصيدون الأخطاء.

وأكد السلكاوي، أنه حتى الآن لم تخاطبه نقابة القراء بأي شكل من الأشكال في هذا الشأن، وجميع الأعضاء على قدر عال من الاحترام.