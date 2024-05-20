انطلاق حفل تأبين فتحي سرور في جامعة القاهرة

تشهد جامعة القاهرة حاليًا، انطلاق حفل تأبين الراحل الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

حضور عدد كبير من أصدقاء الراحل

يشهد الحفل حضور عدد من رجال الدولة والمجتمع والإعلام والقانون والبرلمان، أبرزهم المستشار عمر مروان وزير العدل، والمهندس محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعدد كبير من مستشاري مجلس الدولة والعدل، وغيرها من القيادات التنفيذية.

فيما جرى توزيع كتاب عن السيرة الذاتية للدكتور الراحل أحمد فتحىي سرور على المشاركين في حفل التأبين، بجانب مشاركة نجل الراحل الدكتور طارق سرور.