طارق الإبياري يكشف عن وصية سمير غانم له قبل رحيله: «أخرج لي آخر مسرحية»

تحدث الفنان طارق الإبياري، عن ذكرياته مع النجم الراحل سمير غانم، قائلا إنّ «العمل مع الأستاذ سمير غانم شرف لي، خاصة أن أول أعمالي على المسرح كانت أمامه».

طارق الإبياري وذكرياته مع النجم الراحل سمير غانم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن، أنّ أول عمل له في السينما كان أمام سمير غانم وهو في التاسعة من عمره، لافتا إلى أن «غانم» كان دائم التشجيع له.

وتابع: «هو طلبني بعدها في مشهد معاه في مسلسل، وكان دائما يساعدني ويقولي أقول أيه، وكنت بتشرف أنه يقولي إني من تلاميذه، حتى أن آخر مسرحية طلب مني أخرجها له».

طارق الإبياري تربى على أعمال الفنان سمير غانم

وأردف طارق الإبياري أنه تربى على أعمال الفنان سمير غانم كمشاهد قبل أن يكون ممثل، مضيفًا أن أحترامه لطاقم العمل الخاص بأعماله هو ما أثر به بشكل كبير: «هو دايما فريق عمله بيزيد من حب الناس ليه، واللي كان بيمثل كويس كان بيديله هدية أو فلوس في حدود 200 جنيه ووقتها كان مبلغ كبير».