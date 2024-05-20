الناقد محمود عبد الشكور يحيي ذكرى سمير غانم: «أحسن ميت»

أحيى الناقد محمود عبد الشكور الذكرى الثالثة لرحيل الفنان الكبير سمير غانم، مستعينا بمقولة للشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وذلك عبر تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «أحسن ميت هو اللي لما يعدي على بالك تضحك مش تتغم.. ذكرى رحيل مستودع البهجة والابتسامة سمير غانم».

وأحيت عائلة الفنان الراحل سمير غانم ذكرى رحيله ما بين ابنتيه دنيا وإيمي، بالإضافة إلى الإعلامي رامي رضوان، الذي شارك متابعيه على منصة «إنستجرام» منشور دعاء للفنان الراحل.

محمد ثروت يحيي ذكرى سمير غانم: وحشتنا

كما حرص عدد من الفنانين والنجوم على إحياء ذكرى الفنان الراحل سمير غانم ومشاركة ذكرياتهم معه، ومن بينهم الفنان محمد ثروت الذي نشر مقطع فيديو من أحد الأعمال الفنية التي جمعته بالفنان الكبير عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «وحشتنا يا حبيبي، ربنا يفرح روحك ويسكنك فسيح جناته ويسعدك قد ما كنت بتفرحنا وتحلي أيامنا»، واختتم تدوينته بـ«تلميذك محمد ثروت».

ذكرى رحيل سمير غانم

رحل الفنان سمير غانم عن عالمنا في 20 مايو 2021 بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا قبل أسابيع قليلة من وفاة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، في أغسطس من العام نفسه بنفس المرض.