إلهام شاهين تحيي ذكرى سمير غانم: «أجمل فنان اشتغلت معه»

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تحب الفنان الراحل سمير غانم على المستويين الشخصي والمهني، موضحة أنه كان شخصية مثالية في التعامل والأخلاق.

كنت بروح الشغل تعبانة جداً وأفوق لما أشوف سمير غانم

وأضافت «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين جاسمين طه ورضوى حسن، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على شاشة قناة «دي إم سي»: «تجربتي معه في مسرحية بهلول في إستنبول، كنت مشغولة جداً الفترة دي، ولكن من كتر ما انبسط بالشغل معه كنت بجدد العقد معاهم، لمدة 5 أعوام ده حباً في الفنان سمير غانم، مستمتعة جداً في الشغل معه، كنت بروح الشغل تعبانة جداً ولكن كنت بفوق أول ما أشوفه».

وأشادت الفنانة إلهام شاهين، بالفنان سمير غانم قائلة إنه شخص طيب قائلة «مش بتاع مشاكل خالص، لو محتاجين نأخذ قرار في المسرحية أو مشكلة عاوزه تتحل، بيقولهم روحوا لإلهام، هو ملك مع نفسه ومش عايز حاجة تعكر صفوه»، موضحة أنه شخص بسيط جداً في التعامل يعمل الأشياء التي يحبها الآخرون.

سمير غانم معندوش أي أنانية في شخصيته

وتابعت: «أجمل فنان اشتغلت معه، معندوش أي أنانية في شخصيته، كل يوم بييجي بمجموعة من الإفيهات لكل المشاركين في المسرحية يغششنا».