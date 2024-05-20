حسن الرداد يحيي ذكرى الفنان الراحل سمير غانم.. «اللهم ارحمه واغفر له»

أحيا الفنان حسن الرداد ذكرى رحيل الفنان الكبير سمير غانم من خلال «بوست» نشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقدم له الدعاء بالرحمة والمغفرة.

ونشر الفنان حسن الرداد صورة للفنان الراحل سمير غانم من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في ذكرى وفاته الثالثة، داعيا له بالرحمة والمغفرة، وكتب: «ذكرى وفاة حبيب الملايين حمايا الغالي وأسطورة الفن العربي الأستاذ سمير غانم، اللهم ارحمه واغفر له».

إيمي سمير غانم تحيي ذكرى وفاة والدها

ولم يكن الفنان حسن الرداد أول شخص يحيي ذكرى الفنان سمير غانم ويقدم له الدعاء بل هناك العديد من الفنانين الذين تقدموا له بالدعاء من خلال حسابتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي منهم الفنانة إيمي سمير غانم الذي أحيت ذكرى وفاة والدها الثالثة من خلال «ستوري» نشرتها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

دنيا سمير غانم توجه الدعاء لوالدها

كما أحيت ذكراه أيضا ابنته الفنانة دنيا سمير غانم من خلال حسابها على «إنستجرام»، بالإضافة إلى زوجها الإعلامي رامي رضوان الذي قدم له الدعاء من خلال «ستوري» على «إنستجرام».