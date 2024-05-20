«القاهرة الإخبارية»: شاحنات محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية لغزة أمام معبر رفح

قال رمضان المطعني مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح، إنّه لا يتم تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة جراء إغلاق المعابر، مشيرًا إلى وجود آلاف من شاحنات المساعدات المصرية أمام المعبر وفي شوارع رفح تحمل كل ما يحتاجه قطاع غزة.

عدم دخول المساعدات إلى غزة

وأضاف «المطعني»، في مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «بعض هذه الشاحنات يحمل الأغذية والخضراوات والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، ولا تزال هذه الشاحنات مكانها منذ سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في السادس من مايو الماضي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومنع دخول أي من سيارات المساعدات الغذائية وحركة المسافرين بشكل عام».

تضرر بعض المواد الغذائية

وتابع: «تضررت المواد الغذائية في جزء من السيارات، فالخضراوات لا تتحمل بضعة أيام في ظل هذا الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، وحذرت مصر أن تتحمل إسرائيل هذه العواقب الإنسانية الكارثية بعدما أغلق الاحتلال المعابر».