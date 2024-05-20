شيخ الأزهر يعزي شعب إيران بوفاة رئيسي

تقدم شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، بخالص العزاء إلى الشعب الإيراني، لوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم والذين وافتهم المنية الأحد الموافق 19 مايو 2024 ، إثر حادث أليم.

وينعى الأزهر الشريف وعلماؤه، بمزيدٍ من الرضا بقضاءِ الله وقدره، ‏الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلاميَّة الإيرانيَّة، والوزير حسين أمير عبد اللهيان، ‏وزير الخارجيَّة الإيراني، ومرافقيهما، الذين وافتهم المنية جميعًا إثر تحطم طائرة مروحية ‏كانت تقلهم، داعيين المولى -عز وجل- أن يتغمَّدهم جميعًا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلَهم وذويهم الصبر والسُّلوان.