القبض على الفنان عباس أبو الحسن لاتهامه بصدم سيدتين بسيارته في الشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشروقاي مدير الادارة العامة للمباحث، القبض على الممثل عباس أبو الحسن، لاتهامه بصدم سيدتين أمام مول أركان بمدينة الشيخ زايد، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، استعدادا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تم إخطار اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالواقعة، وكشفت تحريات وتحقيقات المباحث التي قادها المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث الشيخ زايد، أن أبو الحسن كان يسير بسيارته أمام «أركان مول» وأثناء ذلك صدم سيدتين بسيارته.

وانتقلت القوات إلى مكان الحادث، وتحفظت على الفنان والسيارة، وكذا كاميرات المراقبة التي سجلت الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتبين أنهما في حالة خطيرة ولا يمكن استجوابهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.