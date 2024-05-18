ختام فعاليات برنامج النيابة الإدارية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة

اختتمت النيابة الادارية، فعَّاليات البرنامج التدريبي حول «دور النيابة الإدارية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر»، أول أمس الخميس.

وجاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، والدكتور حسين أباظة مستشار دولي للتنمية المستدامة.

مشاركة 30 مستشارة من عضوات النيابة الإدارية

عُقد البرنامج التدريبي في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة «الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية»، برئاسة الدكتورة شريفة شريف، بالتعاون مع وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة هبة الله الجندي، وبالتنسيق مع وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار محمود سمير خلف الله، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 16 مايو الجاري.

وشارك في البرنامج، عدد 30 مستشارة من عضوات النيابة الإدارية، وذلك ضمن مبادرة «كن سفيراً»، وتناول عدداً من الموضوعات شملت «الفكر البيئي، ونشأة فكرة التنمية المستدامة وتطورها، ورؤية مصر 2030، والحوكمة من أجل التنمية المستدامة، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، وأنواع الحوكمة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، والأسباب الأساسية للفساد، ودور هيئة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد، المرأة والقيادة، والإعداد لمواجهة المهام، والسلطة والمسئولية وإدارة الذات، وقياس نجاح الأداء»، بخلاف مناقشات مفتوحة مع الحضور.

ألقى المحاضرات نخبةً من المحاضرين الأكفاء شملت كل من: الدكتور حسين أباظة - مستشار دولي للتنمية المستدامة، وآية نوار نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورعمرو نبيل مدير وحدة الحوكمة المؤسسية، والدكتورة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد سلامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والدكتورة عاليا سليمان عضو مجلس الأمناء بالمعهد.

تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي

وسلّم كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، والدكتور حسين أباظة مستشار دولي للتنمية المستدامة، شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للسيدات المستشارات عضوات النيابة الإدارية المشاركات.