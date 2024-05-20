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اقرأ في عدد الوطن غدا: مترو الإسكندرية.. الحلم يتحقق

كتب:

عمرو هلال
07:46 م | الإثنين 20 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- ليلة ملكية بالكونفيدرالية 

- المحروسة تكتسي بالأبيض احتفالاً بفوز الزمالك باللقب الأفريقي.. ومكافآت تنتظر الأبطال.. والمدرب البرتغالي يصالح عشاق الأبيض بالبطولة الغالية ويتعهد بـ«السوبر»

- «الحكومة»: تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية للدولة في موازنة العام المالي المقبل

- تفعيل دور لجنة حوكمة الاستثمارات برئاسة ممثل «المركزي للمحاسبات» لضمان تنفيذ القرار

- مترو الإسكندرية الحلم يتحقق 

- «القومية للأنفاق»: يضم 20 محطة بطاقة 60 ألف راكب في الساعة  

- الأهالي: يمثل نقلة حضارية وأفضل من قطار «أبوقير» المتهالك

- مصر تحذر من السياسات الأحادية لبناء السدود بالمخالفة للقانون الدولي

- إيران تستعد لتشييع «رئيسي».. و«إرنا»: «مِخبر» رئيسا مؤقتا

- «الجنائية الدولية» تسعى لإصدار مذكرتي اعتقال ضد «نتنياهو» ووزير دفاعه

الصفحة الثانية

- «مدبولي» يتفقد أعمال حفر أنفاق الخط الرابع للمترو

- رئيس الوزراء: مشروعات النقل تحقق الربط بين مختلف المناطق بما يخدم أهداف التنمية

- «الإسكان»: حملات لإزالة مخالفات البناء في «الشروق والعبور» 

- «الجزار»: أي تجاوزات تمت بعد «قانون التصالح» ستتم إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها

- «الاستثمار»: نمتلك بنية تحتية لجذب الاستثمار السياحي

- «الرقابة الصحية»: التأمين الشامل يواجه تحديات نقص الكوادر المدربة وغياب ثقافة الجودة 

-«البيئة» تناقش تحديات إنتاج الوقود البديل في شركات الأسمنت

- وزير التعليم: استخدام الذكاء الاصطناعي لا يغني عن المعلم

- وزير المالية: بدأنا مرحلة تصحيحية لتجاوز التحديات والأزمات العالمية 

الصفحة الثالثة

- استمرار جرائم الاحتلال في غزة.. وسلسلة غارات على سوريا وجنوب لبنان

- استشهاد أسرة كاملة في قصف إسرائيلي غرب رفح الفلسطينية.. واعتقال 26 مواطنا على الأقل بينهم أسرى سابقون في الخليل ورام الله والبيرة

- منظمة «الأونروا»: الظروف لا تزال صعبة مع استمرار موجات النزوح من «رفح».. والمساعدات ضعيفة للغاية مع استمرار إغلاق المعابر في الجنوب 

-«الخارجية»: يجب إنهاء الصراع «الفلسطيني الإسرائيلي» على أساس «حل الدولتين»

- «التعاون الدولي»: 10.7 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص من شركاء التنمية منذ 2020

- مجلس النواب يوافق على «التأمين الموحد» ويقر اعتمادات إضافية للموازنة العامة للدولة «2023 - 2024» بـ320 مليار جنيه

- «التضامن»: ضم 200 ألف أسرة لـ«تكافل وكرامة»

الصفحة الرابعة

- مترو الإسكندرية الحلم يتحقق

- «القومية للأنفاق»: يضم 20 محطة بطاقة 60 ألف راكب في الساعة

- الأهالي: نقلة حضارية.. وأفضل من قطار «أبوقير» المتهالك

- مدير المشروع: مدة التنفيذ 30 شهرا بمعايير عالمية.. ويوفر 10 آلاف فرصة عمل

الصفحة الخامسة

- محمد عبد الحافظ يكتب: جسر اللاعودة

- أحمد رفعت يكتب: حادث «رئيسي» وقيم السياسة الخارجية المصرية وثوابتها!

 - د. محمود خليل يكتب: قرننة المفسدين

- لينا مظلوم تكتب: أوروبا تُدمِن الاستيقاظ متأخرا

- بلال الدوى يكتب: «الشرق الأوسط» على صفيح ساخن

- عماد فؤاد يكتب: هولوكوست ألمانيا النازية وإسرائيل الصهيونية (5)

 الصفحة السادسة

- ليلة ملكية بالكونفيدرالية

- المحروسة تكتسي بالأبيض احتفالا بفوز الزمالك باللقب الأفريقي.. أغانٍ وحافلة مكشوفة من الملعب إلى مقر النادي.. ومكافآت تنتظر الأبطال 

- «زيزو» حبيبي.. رجل الساعة بين بصمة التتويج في 2019 واستمرار التألق في 2024

- القاتل المبتسم.. «حمدي» من صنع الفرحة إلى صدمة الإصابة والغياب المنتظر

الصفحة السابعة

- شكرا فخامة الرئيس.. الزمالك: تهنئة الرئيس السيسي تعكس إدراك الدولة المصرية لدور الرياضة في صناعة مصر الحديثة 

- المدرب البرتغالي يصالح عشاق الأبيض بالبطولة الغالية ويتعهد بـ«السوبر» 

- «المثلوثي» صخرة الدفاع.. و«الجزيري» صاحب قبلة الحياة

 - «أوباما» مفتاح العودة 

- اللاعبون: دورهم مؤثر طوال البطولة.. ونعدهم بالمزيد

- «الأباتشي» سجل حافل في أفراح أبناء ميت عقبة

- دراما ومحطات صعبة لمشوار طويل بدأ وانتهى بـ«ريمونتادا» 

الصفحة الثامنة

- حب «محمد وندى» يتوج بالبيزنس 

- «آدي الربيع عاد من تاني»

- طبيب يحتفل بـ«الكونفيدرالية» على طريقته: «الكشف مجاني» 

- الغردقة كاملة العدد بسبب الحر.. ولا عزاء للامتحانات

- إعلان نتيجة مسابقة «الصحفيين».. و«الوطن» تحصد جائزة المرأة

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