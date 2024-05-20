اقرأ في عدد الوطن غدا: مترو الإسكندرية.. الحلم يتحقق

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- ليلة ملكية بالكونفيدرالية

- المحروسة تكتسي بالأبيض احتفالاً بفوز الزمالك باللقب الأفريقي.. ومكافآت تنتظر الأبطال.. والمدرب البرتغالي يصالح عشاق الأبيض بالبطولة الغالية ويتعهد بـ«السوبر»

- «الحكومة»: تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية للدولة في موازنة العام المالي المقبل

- تفعيل دور لجنة حوكمة الاستثمارات برئاسة ممثل «المركزي للمحاسبات» لضمان تنفيذ القرار

- مترو الإسكندرية الحلم يتحقق

- «القومية للأنفاق»: يضم 20 محطة بطاقة 60 ألف راكب في الساعة

- الأهالي: يمثل نقلة حضارية وأفضل من قطار «أبوقير» المتهالك

- مصر تحذر من السياسات الأحادية لبناء السدود بالمخالفة للقانون الدولي

- إيران تستعد لتشييع «رئيسي».. و«إرنا»: «مِخبر» رئيسا مؤقتا

- «الجنائية الدولية» تسعى لإصدار مذكرتي اعتقال ضد «نتنياهو» ووزير دفاعه

الصفحة الثانية

- «مدبولي» يتفقد أعمال حفر أنفاق الخط الرابع للمترو

- رئيس الوزراء: مشروعات النقل تحقق الربط بين مختلف المناطق بما يخدم أهداف التنمية

- «الإسكان»: حملات لإزالة مخالفات البناء في «الشروق والعبور»

- «الجزار»: أي تجاوزات تمت بعد «قانون التصالح» ستتم إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها

- «الاستثمار»: نمتلك بنية تحتية لجذب الاستثمار السياحي

- «الرقابة الصحية»: التأمين الشامل يواجه تحديات نقص الكوادر المدربة وغياب ثقافة الجودة

-«البيئة» تناقش تحديات إنتاج الوقود البديل في شركات الأسمنت

- وزير التعليم: استخدام الذكاء الاصطناعي لا يغني عن المعلم

- وزير المالية: بدأنا مرحلة تصحيحية لتجاوز التحديات والأزمات العالمية

الصفحة الثالثة

- استمرار جرائم الاحتلال في غزة.. وسلسلة غارات على سوريا وجنوب لبنان

- استشهاد أسرة كاملة في قصف إسرائيلي غرب رفح الفلسطينية.. واعتقال 26 مواطنا على الأقل بينهم أسرى سابقون في الخليل ورام الله والبيرة

- منظمة «الأونروا»: الظروف لا تزال صعبة مع استمرار موجات النزوح من «رفح».. والمساعدات ضعيفة للغاية مع استمرار إغلاق المعابر في الجنوب

-«الخارجية»: يجب إنهاء الصراع «الفلسطيني الإسرائيلي» على أساس «حل الدولتين»

- «التعاون الدولي»: 10.7 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص من شركاء التنمية منذ 2020

- مجلس النواب يوافق على «التأمين الموحد» ويقر اعتمادات إضافية للموازنة العامة للدولة «2023 - 2024» بـ320 مليار جنيه

- «التضامن»: ضم 200 ألف أسرة لـ«تكافل وكرامة»

الصفحة الرابعة

- مترو الإسكندرية الحلم يتحقق

- «القومية للأنفاق»: يضم 20 محطة بطاقة 60 ألف راكب في الساعة

- الأهالي: نقلة حضارية.. وأفضل من قطار «أبوقير» المتهالك

- مدير المشروع: مدة التنفيذ 30 شهرا بمعايير عالمية.. ويوفر 10 آلاف فرصة عمل

الصفحة الخامسة

- محمد عبد الحافظ يكتب: جسر اللاعودة

- أحمد رفعت يكتب: حادث «رئيسي» وقيم السياسة الخارجية المصرية وثوابتها!

- د. محمود خليل يكتب: قرننة المفسدين

- لينا مظلوم تكتب: أوروبا تُدمِن الاستيقاظ متأخرا

- بلال الدوى يكتب: «الشرق الأوسط» على صفيح ساخن

- عماد فؤاد يكتب: هولوكوست ألمانيا النازية وإسرائيل الصهيونية (5)

الصفحة السادسة

- ليلة ملكية بالكونفيدرالية

- المحروسة تكتسي بالأبيض احتفالا بفوز الزمالك باللقب الأفريقي.. أغانٍ وحافلة مكشوفة من الملعب إلى مقر النادي.. ومكافآت تنتظر الأبطال

- «زيزو» حبيبي.. رجل الساعة بين بصمة التتويج في 2019 واستمرار التألق في 2024

- القاتل المبتسم.. «حمدي» من صنع الفرحة إلى صدمة الإصابة والغياب المنتظر

الصفحة السابعة

- شكرا فخامة الرئيس.. الزمالك: تهنئة الرئيس السيسي تعكس إدراك الدولة المصرية لدور الرياضة في صناعة مصر الحديثة

- المدرب البرتغالي يصالح عشاق الأبيض بالبطولة الغالية ويتعهد بـ«السوبر»

- «المثلوثي» صخرة الدفاع.. و«الجزيري» صاحب قبلة الحياة

- «أوباما» مفتاح العودة

- اللاعبون: دورهم مؤثر طوال البطولة.. ونعدهم بالمزيد

- «الأباتشي» سجل حافل في أفراح أبناء ميت عقبة

- دراما ومحطات صعبة لمشوار طويل بدأ وانتهى بـ«ريمونتادا»

الصفحة الثامنة

- حب «محمد وندى» يتوج بالبيزنس

- «آدي الربيع عاد من تاني»

- طبيب يحتفل بـ«الكونفيدرالية» على طريقته: «الكشف مجاني»

- الغردقة كاملة العدد بسبب الحر.. ولا عزاء للامتحانات

- إعلان نتيجة مسابقة «الصحفيين».. و«الوطن» تحصد جائزة المرأة