اقرأ في عدد الوطن غدا: مترو الإسكندرية.. الحلم يتحقق
كتب:
عمرو هلال
07:46 م | الإثنين 20 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- ليلة ملكية بالكونفيدرالية
- المحروسة تكتسي بالأبيض احتفالاً بفوز الزمالك باللقب الأفريقي.. ومكافآت تنتظر الأبطال.. والمدرب البرتغالي يصالح عشاق الأبيض بالبطولة الغالية ويتعهد بـ«السوبر»
- «الحكومة»: تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية للدولة في موازنة العام المالي المقبل
- تفعيل دور لجنة حوكمة الاستثمارات برئاسة ممثل «المركزي للمحاسبات» لضمان تنفيذ القرار
- مترو الإسكندرية الحلم يتحقق
- «القومية للأنفاق»: يضم 20 محطة بطاقة 60 ألف راكب في الساعة
- الأهالي: يمثل نقلة حضارية وأفضل من قطار «أبوقير» المتهالك
- مصر تحذر من السياسات الأحادية لبناء السدود بالمخالفة للقانون الدولي
- إيران تستعد لتشييع «رئيسي».. و«إرنا»: «مِخبر» رئيسا مؤقتا
- «الجنائية الدولية» تسعى لإصدار مذكرتي اعتقال ضد «نتنياهو» ووزير دفاعه
الصفحة الثانية
- «مدبولي» يتفقد أعمال حفر أنفاق الخط الرابع للمترو
- رئيس الوزراء: مشروعات النقل تحقق الربط بين مختلف المناطق بما يخدم أهداف التنمية
- «الإسكان»: حملات لإزالة مخالفات البناء في «الشروق والعبور»
- «الجزار»: أي تجاوزات تمت بعد «قانون التصالح» ستتم إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها
- «الاستثمار»: نمتلك بنية تحتية لجذب الاستثمار السياحي
- «الرقابة الصحية»: التأمين الشامل يواجه تحديات نقص الكوادر المدربة وغياب ثقافة الجودة
-«البيئة» تناقش تحديات إنتاج الوقود البديل في شركات الأسمنت
- وزير التعليم: استخدام الذكاء الاصطناعي لا يغني عن المعلم
- وزير المالية: بدأنا مرحلة تصحيحية لتجاوز التحديات والأزمات العالمية
الصفحة الثالثة
- استمرار جرائم الاحتلال في غزة.. وسلسلة غارات على سوريا وجنوب لبنان
- استشهاد أسرة كاملة في قصف إسرائيلي غرب رفح الفلسطينية.. واعتقال 26 مواطنا على الأقل بينهم أسرى سابقون في الخليل ورام الله والبيرة
- منظمة «الأونروا»: الظروف لا تزال صعبة مع استمرار موجات النزوح من «رفح».. والمساعدات ضعيفة للغاية مع استمرار إغلاق المعابر في الجنوب
-«الخارجية»: يجب إنهاء الصراع «الفلسطيني الإسرائيلي» على أساس «حل الدولتين»
- «التعاون الدولي»: 10.7 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص من شركاء التنمية منذ 2020
- مجلس النواب يوافق على «التأمين الموحد» ويقر اعتمادات إضافية للموازنة العامة للدولة «2023 - 2024» بـ320 مليار جنيه
- «التضامن»: ضم 200 ألف أسرة لـ«تكافل وكرامة»
الصفحة الرابعة
- مترو الإسكندرية الحلم يتحقق
- «القومية للأنفاق»: يضم 20 محطة بطاقة 60 ألف راكب في الساعة
- الأهالي: نقلة حضارية.. وأفضل من قطار «أبوقير» المتهالك
- مدير المشروع: مدة التنفيذ 30 شهرا بمعايير عالمية.. ويوفر 10 آلاف فرصة عمل
الصفحة الخامسة
- محمد عبد الحافظ يكتب: جسر اللاعودة
- أحمد رفعت يكتب: حادث «رئيسي» وقيم السياسة الخارجية المصرية وثوابتها!
- د. محمود خليل يكتب: قرننة المفسدين
- لينا مظلوم تكتب: أوروبا تُدمِن الاستيقاظ متأخرا
- بلال الدوى يكتب: «الشرق الأوسط» على صفيح ساخن
- عماد فؤاد يكتب: هولوكوست ألمانيا النازية وإسرائيل الصهيونية (5)
الصفحة السادسة
- ليلة ملكية بالكونفيدرالية
- المحروسة تكتسي بالأبيض احتفالا بفوز الزمالك باللقب الأفريقي.. أغانٍ وحافلة مكشوفة من الملعب إلى مقر النادي.. ومكافآت تنتظر الأبطال
- «زيزو» حبيبي.. رجل الساعة بين بصمة التتويج في 2019 واستمرار التألق في 2024
- القاتل المبتسم.. «حمدي» من صنع الفرحة إلى صدمة الإصابة والغياب المنتظر
الصفحة السابعة
- شكرا فخامة الرئيس.. الزمالك: تهنئة الرئيس السيسي تعكس إدراك الدولة المصرية لدور الرياضة في صناعة مصر الحديثة
- المدرب البرتغالي يصالح عشاق الأبيض بالبطولة الغالية ويتعهد بـ«السوبر»
- «المثلوثي» صخرة الدفاع.. و«الجزيري» صاحب قبلة الحياة
- «أوباما» مفتاح العودة
- اللاعبون: دورهم مؤثر طوال البطولة.. ونعدهم بالمزيد
- «الأباتشي» سجل حافل في أفراح أبناء ميت عقبة
- دراما ومحطات صعبة لمشوار طويل بدأ وانتهى بـ«ريمونتادا»
الصفحة الثامنة
- حب «محمد وندى» يتوج بالبيزنس
- «آدي الربيع عاد من تاني»
- طبيب يحتفل بـ«الكونفيدرالية» على طريقته: «الكشف مجاني»
- الغردقة كاملة العدد بسبب الحر.. ولا عزاء للامتحانات
- إعلان نتيجة مسابقة «الصحفيين».. و«الوطن» تحصد جائزة المرأة