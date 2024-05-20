«حماة الوطن» يشيد بدور الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف

التقى وفد من حزب حماة الوطن، برئاسة النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، مع الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في إطار بحث سبل التعاون بين الحزب ومشيخة الأزهر الشريف، بما يسهم في تعزيز القيم الوسطية للإسلام.

ضم الوفد الشيخ أحمد تركي، أمين أمانة الشؤون الدينية، والدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة، والحسيني مصطفى، أمين أمانة الفيوم بحزب حماة الوطن، والكاتب الصحفي هشام الشريف، مستشار الأمين العام لشؤون الإعلام، وذلك في مقر مشيخة الأزهر.

دور الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف

استهل اللقاء الشيخ محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بالترحيب بوفد حزب حماة الوطن، إذ قال إنّ مؤسسات المجتمع المدني أصبح لها دورًا مهمًا في تنمية المجتمعات، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصريّة.

فيما أشاد اللواء طارق نصير بدور الأزهر الشريف كجامع وجامعة، إذ يحظى بمكانة مرموقة في كافة دول العالم، ودوره الوطني الهام في الحفاظ على نسيج الأمة ودعم وحدة الصف والتصدي لمحاولات نشر الفكر المتطرف وزعزعة أمن واستقرار الوطن.

وأكد «نصير» أنّ المجتمع المصري بحاجة ماسة لكافة مؤسساته، ومنها الأزهر الشريف، لمواجهة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي أثرت على أنساق المجتمع ومؤسساته المختلفة، بصورة جعلت من الحلول المبتكرة للمشكلات المجتمعية القائمة مطلبًا جوهريًا لا مناص منه.

«أغيثوا غزة»

وأثنى اللواء طارق نصير على دور الأزهر الشريف، عبر بيت الزكاة والصدقات المصري في نصرة غزة، من خلال الحملة التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لجمع التبرعات من الجميع لإرسالها لأهلنا في غزة تحت عنوان «أغيثوا غزة»، وقد رأينا نماذج مشرفة من جميع فئات الشعب المصري في التبرع لمصلحة غزة، وتمويل القوافل الإغاثية التي تم إرسالها لأهلنا في غزة وذلك بالتنسيق الكامل مع الدولة المصرية؛ لتقديم الدعم اللازم لأهلنا في غزة في أسرع وقت ممكن.