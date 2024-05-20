«الوطن» تفوز بجائزة الصحافة المصرية فرع المرأة

حصلت الزميلة آية أشرف، الصحفية بجريدة «الوطن»، على جائزة الصحافة المصرية فرع المرأة، لموضوعها الذي نشر تحت عنوان «4 أعوام من الألم والأمل.. القضاء ينتصر لطالبة المنصورة: أخيرا بنتي هيبقى ليها نسب»، عن عام 2022، وذلك مناصفة مع ملف «المرأة المصرية تغزو الفضاء» للزميلتين أمل الشريف ووفاء فراج، مجلة نصف الدنيا التابعة لمؤسسة الأهرام.

جوائز الصحافة المصرية

وأعلن مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية نسختي 2022 و2023، وأسماء الفائزين فى المسابقة بعد انتهاء لجان تحكيم المسابقة من أداء عملها، ووضع حيثيات اختيارها للأعمال الفائزة، وأكد محمود كامل وكيل النقابة المشرف العام على المسابقة أنه سيتم نشر الأعمال الفائزة وحيثيات اختيار لجان التحكيم لها على موقع النقابة والصفحات الخاصة بالنقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قيمة جوائز الصحافة المصرية

وحددت النقابة قيمة مسابقة جوائز الصحافة المصرية، حيث من المقرر أن تصل إلى 30 ألف جنيه لكل فائز عن كل فرع باستثناء فرعي التحقيقات، والحوارات تُخصص لكل منهما جائزتان، قيمة الجائزة الأولى 30 ألف جنيه، والثانية 15 ألف جنيه، على أن تطبق آلية التقدم الإلكتروني بدءًا من العام المقبل، بعد اكتمال تأسيس المنظومة الإلكترونية للنقابة.