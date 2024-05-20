سفير مصر السابق بإسرائيل: قرار «الجنائية الدولية» ضد قادة حماس ليس عادلا

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى إسرائيل وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن هناك تهديدًا للفلسطينيين بأنه إذا صدر قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية بطلب اعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال جالانت، فسيتم عقاب الفلسطينيين بعقوبة شديدة، مثل إسقاط السلطة الفلسطينية.

مساواة بين الضحية والجلاد

وعلق «سالم» في لقاء مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، على انتقاد حماس لقرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية، ووصفه بأنه مساواة بين الضحية والجلاد.

وأضاف سفير مصر السابق لدى إسرائيل: «ما قالته حماس صحيح، لأنهم يكافحون الاحتلال، وحماس ليست منظمة إرهابية بحسب الأمم المتحدة، ولم تقم بعملية إرهابية خارج غزة، لذا، فإن قرار المدعي العام في هذا الصدد ليس عادلاً».