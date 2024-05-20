رئيس «الجيل»: زيادة الضغط على نتنياهو بسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الضغط يشتد حول نتنياهو، رئيس وزراء حكومة إسرائيل، بعد الطلب الأخير الذي أعلنه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

تنياهو يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب

وأوضح في بيان، أن المحكمة لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى الطلب نفسه بحق وزير الدفاع يوآف جالانت.

وأشار «الشهابي» إلى أن الضغط يزداد على نتنياهو وجالانت بعد انضمام مصر، وهي دولة لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجنائية.

وأكد على أن اتهام مصر حكومة نتنياهو بالإبادة الجماعية، وضع المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية أمام مسؤوليتهم القانونية والإنسانية، خاصةً أن مصر كانت راعية مفاوضات السلام مع حماس.

وأبدى رئيس حزب الجيل ترحيبه بما أعلنه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن التهم الموجهة لنتنياهو وجالانت، التي تشمل التسبب في الإبادة والمجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع.

خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسرًا

وأشار إلى أن هذه التهم وجهتها مصر إلى حكومة إسرائيل، وحذرتها من اجتياح رفح الفلسطينية واقتحام معبر رفح من جانب الفلسطينيين، وتنفيذ خطتها لتصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين قسرًا إلى مصر، تحت تأثير القصف العنيف للطيران الإسرائيلي وارتكاب مجازر وحشية.

ومن ناحية أخرى، أكد ناجي الشهابي أن عدم انضمام إسرائيل والولايات المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يمنع محاكمة نتنياهو ووزير دفاعه جالانت أمام المحكمة، نظرًا لأن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد موافقة السلطة الفلسطينية على الانضمام للمحكمة والالتزام بمبادئها التأسيسية في عام 2015.