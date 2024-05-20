ما أهمية قرار «الجنائية الدولية» ضد نتنياهو وجالانت؟.. محلل سياسي يوضح التفاصيل

تحدث الكاتب الصحفي والمحلل السياسي سيد جبيل، عن أهمية قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع دولة الاحتلال يوآف جالانت.

إسرائيل من منظور العرب والغرب

وقال «جبيل»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «في العالم العربي نتساءل ما الجديد، وأقول إن الجديد لن يكون هُنا بالعالم العربي، فأغلبيته يدرك أن إسرائيل دولة مجرمة، ولكن في دول غربية كثيرة يراها الناس دولة مثالية».

سمعة إسرائيل تضررت بشدة

وأوضح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي: «وأرى أن هذا القرار أكبر من أن يوصف بالتراكم، فالتراكم خطوة صغيرة، لكن هذا القرار خطوة كبيرة، فالدعاية الإسرائيلية في جزء كبير منها تزعم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنبل جيوش الأرض وأكثرها التزاما بالأخلاق وهو ليس جيشا عاديا، لكنه جيش دفاع يلزم نفسه بمعايير أخلاقية ليست موجودة في جيوش العالم الأخرى، ولكن مع هذا القرار سمعة إسرائيل تضررت بشدة».