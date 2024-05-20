«الصحفيين» تدعو لحضور ندوة السياسات العامة للأجور وكيفية الوصول للائحة

وجهت نقابة الصحفيين الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية، لحضور ندوة «السياسات العامة للأجور.. وكيفية الوصول للائحة أجور للصحفيين فى ظل الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية»، الساعة السادسة مساء الأحد المقبل 26 مايو.

ندوة نقابة الصحفيين

أوضحت نقابة الصحفيين في بيان، أن الندوة تضم العديد من المتحدثين، مثل سلمى حسين صحفية باحثة اقتصاد، وحازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال»، ومحمد جاد صحفي وباحث اقتصاد، ومحمد العريان ممثل للصحفيين المؤقتين، وتدير الندوة، الصحفية وباحثة الاقتصاد في مجال النوع الاجتماعي منى عزت.

المؤتمر العام السادس

من المقرر أن تعقد الندوة بقاعة محمد حسنين هيكل، على هامش جلسات الإعداد للمؤتمر العام السادس للصحفيين.