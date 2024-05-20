نقابة الصحفيين تعلن الفائزين بجوائز الصحافة المصرية

أعلن مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية، نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية نسختي 2022م و2023م، وأسماء الفائزين فى المسابقة، بعد انتهاء لجان تحكيم المسابقة من أداء عملها، ووضع حيثيات اختيارها للأعمال الفائزة.

نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية

أكد محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين المشرف العام على المسابقة، أنه سيجري نشر الأعمال الفائزة وحيثيات اختيار لجان التحكيم لها، على موقع النقابة والصفحات الخاصة بالنقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت النتيجة كما يلي:

جائزة التحقيق الصحفي:

قررت اللجنة حجب الجائزة الأولى عن عام 2022، وقررت منح الجائزة الثانية عن عام 2022 مناصفة بين الزميل محمد الصاوي عن تحقيق بعنوان «تصريح قتل.. الوفاة طبيعية.. كيف يتحول تصريح الدفن لتصريح قتل؟»، موقع مصراوي، والزميل جمال فاضل عن حملة بعنوان «الاحتيال على عملاء البنوك.. عندما لا يلعب الزهر»، مجلة الأهرام الاقتصادي، مؤسسة الأهرام.

كما قررت لجنة التحكيم، منح الجائزة الأولى عن عام 2023، للزميلة حبيبة جمال، عن تحقيق بعنوان «صفقة مع إبليس».. محررة أخبار الحوادث تخوض مغامرة مع شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت، مجلة أخبار الحوادث، مؤسسة أخبار اليوم.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية عن عام 2023، للزميل سامح غيث، عن تحقيق بعنوان «حلب التمويل المدعوم.. مشروعات وهمية تلتهم الدعم الحكومي للتنمية»، موقع مصراوي.

جوائز الحوار الصحفي

وجاءت نتائج جائزة الحوار الصحفي كالتالي:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى عن عام 2022 مناصفة بين الزميلة عزيزة فؤاد، عن حوار بعنوان «ملك القلوب.. الدكتور مجدي يعقوب»، مجلة نصف الدنيا - مؤسسة الأهرام، والزميل أحمد سعد، عن حوار بعنوان «الأخبار تحاور مكتشف الداء ومبتكر الدواء.. ألتروشينازى: أنقذنا البشرية من فيروس سي»، جريدة الأخبار- مؤسسة أخبار اليوم.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية عن عام 2022، للزميلة مي الخولي، عن حوار مع المؤرخ العمراني نزار الصياد «لا عمران بدون سياسة.. كل الأنظمة السياسية تركت بصمتها على وجه العمارة المصرية»، جريدة الأهرام – مؤسسة الأهرام.

وقررت لجنة التحكيم، منح الجائزة الأولى عن عام 2023، للزميلين أحمد جمال الدين وإبراهيم حسان، حوار مشترك، بعنوان أول حوار وظهور لجارو روبير طبقيان مترجم مذكرات نوبار باشا، جريدة اليوم السابع.

وقالت لجنة التحكيم: تقرر منح الجائزة الثانية عن عام 2023، مناصفة بين الزميل مصطفى عرام، عن حوار بعنوان «الذكاء الاصطناعى يهرب من الإجابة عن غزة.. bard وchat gpt اتفقا على انحياز فيسبوك لإسرائيل»، مجلة صباح الخير- مؤسسة روزاليوسف، والزميل طارق صلاح، عن سلسلة حوارات من فلسطين، جريدة المصرى اليوم.

نتائج جائزة الإخراج والتصوير الصحفي

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022، للزميل محمد عمار، عن إخراج ملحق بعنوان «مونديال المفاجآت وسقوط الكبار»، جريدة الشروق، ومنح الجائزة لعام 2023، للزميل إسلام الشيخ، عن إخراج ملحق بعنوان «جورج حنين.. الفن والحرية والتمرد»، مجلة أخبار الأدب- مؤسسة أخبار اليوم.

وجاءت نتائج جائزة التصويرالصحفي:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022 مناصفة بين الزميل طارق وجيه، عن صور لتقرير بعنوان «مولد أبو الحسن الشاذلي.. حضر المريدون وغابت الاحتفالات»، بجريدة المصرى اليوم، والزميل محمد شكرى الجرنوسي، عن صورة لتقرير بعنوان «الصيد في البرلس.. يا سمك يا بني تلعب في الميه لعبك يعجبني»، بجريدة المصرى اليوم.

كما قررت منح الجائزة عن عام 2023 مناصفة بين الزميل مجدى إبراهيم، عن صور «تغطية الانتخابات الرئاسية»، بجريدة الشروق، والزميل خالد الفقي عن صور لتقرير بعنوان «مصر تستقبل الوافدين السودانيين عبر منافذ الحدود بأسوان»، بموقع اليوم السابع.

جوائز الكاريكاتير

بينما جاءت جائزة الكاريكاتيركالتالي:

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022 مناصفة بين الزميل أحمد دياب، عن كاريكاتير بعنوان «ليالي الشتاء الدافئة»، بمجلة روزاليوسف، والزميل عمرو عكاشة عن كاريكاتير بعنوان «إن غلي سعر الفول.. الدولار هو المسؤول»، بجريدة الوفد.

- منح الجائزة عن عام 2023، للزميل خضر حسن، عن كاريكاتير بعنوان «بلدي وأصلي»، مجلة صباح الخير- مؤسسة روزاليوسف.

جائزة الصحافة الثقافية

قررت اللجنة منح الجائزة عن عام 2022 للزميلة إسراء النمر، عن ملف بعنوان «ألعاب حسين عبد العليم الصياد الذى لم تنج منه أي رائحة»، مجلة الثقافة الجديدة –الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقررت منح الجائزة عن عام 2023 للزميلة سارة أحمد، عن موضوع «المسيح في الصعيد.. الأخبار تتبع خط سير العائلة المقدسة بجنوب مصر»، جريدة الأخبار- مؤسسة أخبار اليوم.

جائزة الصحافة الفنية

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022 للزميلين محمد الشماع، والزميل عبدالمجيد عبدالعزيز، تحقيق مشترك، رحلة تصوير فيلم بعنوان «البحث عن مدينة فرعونية مفقودة.. بنيت بموافقة عبدالناصر من أجل النبي موسى»، جريدة الأخبار المسائي، مؤسسة أخبار اليوم.

- ومنح الجائزة عن عام 2023، للزميل خيرى حسن، عن تحقيق بعنوان «فك لغز السطو على كلمات النشيد الوطني بلادي- بلادي.. أحاديث عاصفة في مئوية سيد الموسيقى العربية»، جريدة الوفد.

جائزة الصحافة الرياضية

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022 مناصفة بين الزميل حسن محمد حسن، عن موضوع بعنوان «كرة القدم للاجئين في مصر.. كنز مواهب بأرض المحروسة»، موقع اليوم السابع، والزميل أحمد عبدالجواد، عن ملف بعنوان «تدليس فى ملف التجنيس»، مجلة الكورة والملاعب، مؤسسة دار التحرير.

كما منحت الجائزة عن عام 2023، مناصفة بين الزميل د. مدحت رشدي مسعد، عن حملة بعنوان «أهم وأخطر القضايا والأزمات التي مرت بالكرة المصرية في السنوات الأخيرة»، مؤسسة أخبار اليوم، والزميل سيد شليان، عن سلسلة بعنوان «حكايات من دورى المظاليم»، بوابة أخبار اليوم، مؤسسة أخبار اليوم.

صحافة الوسائط المتعددة «مالتي ميديا»

قررت اللجنة منح الجائزة عن عام 2022، للزميلة أسماء زكريا، والزميلة آيات الحبال ومحمود الخواص، عن عمل «يومهم يبدأ الفجر وأيديهم السنارة.. معاناة صيادات السمك في كفر الشيخ»، موقع المصري اليوم.

ومنح الجائزة عن عام 2023 مناصفة بين الزميلة نهير عبدالنبي والزميل حسام عاطف، عن عمل «وداعا يوسف شعره كيرلي»، موقع اليوم السابع، والزميل محمد هشام مصطفى عن عمل «شخصيات قلقة.. برنامج بودكاست»، موقع الدستور.

جائزة المقال الصحفي

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022، مناصفة بين الزميل محمد عبدالعزيز، عن مقال «ملك.. ملاك الجنة»، موقع الجمهورية، مؤسسة دار التحرير، والزميل صلاح صيام عن سلسلة مقالات بعنوان «جريمة بلا عقاب»، جريدة الوفد.

كما قررت منح الجائزة عن عام 2023، مناصفة بين الزميل أحمد عادل هاشم عن مقال «الخروج من نفق حماس والهروب من كوبري عباس»، جريدة المشهد، والزميل محمد بصل عن مقال «وزراء في مجالس إدارة البنوك بعد 10 سنوات من قانون تضارب المصالح»، جريدة الشروق.

نتائج الجوائز الخاصة

- جائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية

منح الجائزة عن عام 2022 للزميل محمد سالمان عن تحقيق ميداني بعنوان «المهاجرون كانوا وقود المعركة.. هكذا بدأت المناوشات بين الروس وحلفائهم والاتحاد الأوربي»، بجريدة اليوم السابع.

ومنح الجائزة عن عام 2023، لحملة مشتركة عن العدوان الصهيوني على غزة، بدأت بتقرير «حكايات الدم والدموع.. هنا غزة»، للزميلة لمياء متولي، والزميل أحمد عبيدو، جريدة الأخبار- مؤسسة أخبار اليوم.

- جائزة سمير عبدالقادر في الصحافة الاقتصادية

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022 للزميلة بيسان كساب، عن تحقيق «لعبة الديون.. ما فشلت فيه سيريلانكا وحققته مصر حتى الآن»، موقع مدى مصر.

ومنح الجائزة عن عام 2023 للزميل أحمد صبحي، عن تحقيق «اقتصاد خفي.. سماسرة وسوق سوداء لتهريب خامات الأدوية من الصين»، جريدة المال.

- جائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي

منح الجائزة عن عام 2022، مناصفة بين الزميل محمد جمعة، عن الانفراد بنشر موضوع بعنوان «رشوة وزارة الصحة.. لماذا برأت الأوراق نجل الوزيرة ومدير مكتبها؟ نص التحقيقات»، بجريدة الشروق.

والزميلين محمد بصل- ومحمد نابليون «عمل مشترك»، عن الانفراد بنشر موضوع بعنوان، «مصرع المذيعة المختفية شيماء جمال ورفع الحصانة عن زوجها القاضي بتهمة القتل»، بجريدة الشروق.

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة عن الأعمال المنشورة لعام 2023

- جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة عن عامي 2022-2023

- جائزة منير كنعان للإبداع الفني

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة عن عامي 2022-2023

- جائزة مجدي مهنا في العمود الصحفي

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة عن عامي 2022-2023

جائزة صحافة المرأة

قررت لجنة التحكيم، منح الجائزة عن عام 2022، مناصفة بين ملف «المرأة المصرية تغزو الفضاء»، للزميلتين أمل الشريف ووفاء فراج، مجلة نصف الدنيا، مؤسسة الأهرام، وملف «4 أعوام من الألم والأمل.. القضاء ينتصر لطالبة المنصورة: أخيرا بنتي هيبقى ليها نسب»، للزميلة آية أشرف، جريدة الوطن.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 مناصفة بين الزميلة فاتن صبحي عن عمل «الطلب مرفوض.. لست آنسة حسنة المظهر.. نساء يقاومن التمييز في العمل بداية من إعلانات التوظيف حتى إقصاء الحوامل»، موقع المنصة، والزميلة إيمان حنا عن سلسلة حلقات «المرأة الفلسطينية أيقونة المعارك»، موقع اليوم السابع.

-جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي

قررت لجنة التحكيم، منح الجائزة عن عام 2022، للزميل عماد حمدي، عن مقال بعنوان «المديونية العالمية.. الأزمة والانفجارالمحتمل»، موقع الدستور.

ومنح الجائزة عن عام 2023، للزميل محمد أحمد طنطاوي عن عمل بعنوان «الذهب والصعود على حساب الجنيه.. ما يحدث ليس مكاسب للمعدن النفيس بل مضاربات على قيمة العملة»، موقع اليوم السابع.

جائزة القصة الإنسانية

- جائزة صبرى غنيم في القصة الإنسانية

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة عن عامي 2022-2023.

- جائزة محمد سلماوي للصحافة باللغات الأجنبية

قررت منح الجائزة عن عام 2022 للزميلة علياء أبو شهبة، عن موضوع «Hunting across Egypt No quail in autumn»، جريدة الأهرام ويكلي، مؤسسة الأهرام.

ومنح الجائزة عن عام 2023 مناصفة للزميلتين دينا درويش، عن موضوع «Informer.. au prix de mourir»،الأهرام إبدو- مؤسسة الأهرام، والزميلة سارة الحصري، عن موضوع «Celebrating in sacred attire»، الأهرام ويكلي، مؤسسة الأهرام.

جائزة صحافة البيئة

قررت لجنة التحكيم، منح الجائزة عن عام 2022، مناصفة بين كل من الزميل وسام حمدي عن تحقيق بعنوان «الحمأة غير المعالجة.. سماد سام للأرض والإنسان»، بجريدة الكرامة، والزميل محمد علاء عن موضوع «الترشيح الطبيعي.. تقنية خضراء منخفضة التكاليف والفواقد لإنتاج مياه الشرب النظيفة»، بجريدة الشروق.

وقررت منح الجائزة عن عام 2023، مناصفة بين كل من الزميل وسام حمدي عن تحقيق «تغير المناخ يحرق أغصان الزيتون في مصر»، بجريدة الكرامة، والزميلة هند سعيد عن موضوع «الكربون الأسود.. الشبح الخفي»، بوكالة أنباء الشرق الأوسط.