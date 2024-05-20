آخر موعد للاشتراك في مشروع علاج «الصحفيين» وخدمة الأقارب اليوم

تغلق لجنة الرعاية الاجتماعية باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وخدمة أقارب الصحفيين اليوم، بعد فتحه لمدة 7 أيام في الفترة من 13 إلى 20 مايو الجاري، بغرامة 100% من قيمة الاشتراك، على أن يتم تطبيق الاستفادة بدءا من تاريخ الاشتراك.

مشروع علاج الصحفيين

وأكدت لجنة الرعاية الاجتماعية أنّ تجديد الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين 2024 يغلق اليوم متاح خصما من البدل للزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة، ويمكن للزملاء إرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتساب، كما أنّ الزملاء بالصحف القومية يجدد لهم الاشتراك لمن يرغب، شرط إحضار خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك.

الاشتراك في مشروع العلاج

وأكدت لجنة الرعاية الاجتماعية أنّ الصحفيين الراغبين في الاشتراك لأول مرة عليهم التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة، وعلى الأشخاص الراغبين في الاشتراك المباشر الحضور إلى النقابة للسداد بالخزينة أو تحرير طلب التقسيط أو إرسال مندوب من كل مؤسسة لإتمام إجراءات الاشتراك.