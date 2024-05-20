3 أخطاء تؤدي إلى تلف التكييف.. تجنبها خلال الموجة الحارة

موجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد، تدفع البعض لاستخدام التكييف بشكل خاطئ، ولتجنب تلف التكييف، هناك عدة أشياء يجب الابتعاد عنها.

الضبط على أقصى درجة حرارة

هناك اعقاد لدى الكثير من الأشخاص، أن ضبط التكييف على أقصى درجة حرارة للتبريد، قد تكون هي الحل الأمثل لتخفيض درجة حرارة المكان، لكن بحسب ما نشر في موقع «times of india»، قد يؤدي هذا الأمر إلى تلف التكيف، حيث يتسبب ضبط التكييف على أقصى درجة تبريد إلى زيادة الجهد، وبالتالي استهلاك للطاقة بشكل أكبر، والذي يقود في النهاية إلى تآكل في الأنظمة والتلف.

عدم تنظيف فلتر الهواء

يشكل فلتر الهواء، أهمية كبرى في التكييف، حيث يساعد على تدفق الهواء، للحصول على نتيجة تبريد جيدة، والإهمال في تنظيف الفلتر قد يؤدي إلى عدم تدفق الهواء بالشكل المطلوب، ويقلل من كفاءة تشغيله وزيادة جهده، لذا ينصح بضرورة تنظيفه كل أسبوعين على الأقل لتجنب هذه المشاكل.

فتح الشبابيك والأبواب

من ضمن العادات الخاطئة، التي ربما يقع فيها كثير من مستخدمي التكييفات، فتح الأبواب والشبابيك أثناء تشغليه، ما يؤدي إلى تدفق الهواء الساخن، ويتطلب هذا الأمر زيادة جهد التكييف للحفاظ على الهواء البارد الذي يخرج من خلاله، كما أن اختلاط الهواء الساخن مع البارد، قد يؤدي إلى بعض الأضرار في أنظمة التكييف.