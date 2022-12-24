استشاري صحة نفسية لـ إيمان الحصري: ربنا أعطانا القدرة على التكيف مع ظروف الحياة

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إن بعض الأشخاص أعطاهم الله الكثير من النعم لكن دائما ما يعانون حالة من عدم الرضاء، ولا يشعرون بالسعادة: «هما مش قادرين يحبوا نفسهم، ومش عارفين يستمتعوا».

هاني: الاستمتاع لا يشترط فيه وجود إمكانيات كبرى

وأضاف «هاني»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على فضائية «DMC»، أن الاستمتاع لا يشترط فيه وجود إمكانيات كبرى أو ماديات ضخمة: «ممكن نستمتع بحجات بسيطة، وعلشان كده بقول للناس وصولنا لأعلى درجات الصحة النفسية حاجة مهمة في حياتنا ولازم نوصلها دايما».

هاني: أي إنسان مش هيرضي مش هيكون قادر يستمتع بحياته

واستطرد: «ربنا خلق الإنسان واداله القدرة على التوافق والتكيف مع ظروف الحياة، وأي شخص مش هيرضي مش هيكون قادر يستمتع بحياته حتى لو كان فيها حاجات كتير، والقصة كلها مش الفلوس، ممكن الشخص يكون معاه حاجات بسيطة ويكون راضي وبيستمتع بها».