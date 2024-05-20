14 نصيحة من إدارة الدفاع المدني لتجنب حرائق السيارات في الموجة الحارة

ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال هذه الأيام، لتتجاوز 41 درجة في القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 44 درجة في جنوب الصعيد، وذلك بسبب تأثير الموجة الحارة التي تزداد خلال ساعات النهار لتصل إلى ذروتها.

نصائح الإدارة العامة للدفاع المدني للحفاظ على السيارات:

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، تتأثر السيارات وتصبح عرضة للاشتعال، وتجنبًا لهذه المخاطر، نصحت الإدارة العامة للدفاع المدني بإخلاء السيارات من المواد التالية:

1- المواد الغازية.

2- القداحات.

3- المشروبات الغازية.

4- العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

نصائح لتجنب ارتفاع حرارة السيارات:

كما يجب اتباع النصائح التالية؛ لتجنب ارتفاع درجات الحرارة والحفاظ على السيارة:

1- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط للتنسيم.

2- عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل.

3- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

4- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

5- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصًا في السفر.

نصائح لتجنب الموجة الحارة:

ولتجنب آثار الموجة الحارة بشكل عام ينصح باتباع الآتي:

1- الإكثار من شرب الماء والسوائل.

2- عدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس.

3- التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء.

4- عدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصًا، في أوقات ذروة الحرارة.

5- عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصًا، خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا.