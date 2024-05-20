«الأرصاد» تكشف تأثير الصحراء الليبية والسعودية على ارتفاع درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس مصر يتأثر بكتل هوائية مختلفة المصادر من أكثر من جهة خلال جميع فصول السنة «صيف - شتاء - ربيع - خريف» حسب تذبذب وتعامد الشمس على أحد المدارات «السرطان - الجدي - أو خط الاستواء».

تأثير الصحراء الليبية والسعودية على ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ هناك تغير مستمر في منظومة التوزيعات الضغطية بالنسبة للكتل الهوائية، وكل فصل نتأثر بأحد الكتل الهوائية من مصادر مختلفة، وفي الربيع نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية سواء من الصحراء الشرقية أو الغربية، والتي تتزامن غالبا مع منخفض جوي خماسيني أو منخفض جوي صحراوي تعمل على ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

وتابعت أنّ فصل الربيع قد يشهد تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، حيث يكون الهواء أكثر اعتدالا، ونفس الكتل الهوائية تؤثر على حالة الطقس خلال فصل الشتاء، ويكون مصدرها جنوب غرب أوروبا والمناطق الشرقية، والتي تتزامن مع هبوب رياح باردة وتزيد انخفاض درجة الحرارة.

مرتفع العروض الوسطي

وأوضحت غانم، أنّ طقس مصر يتأثر خلال فصل الصيف بكتل هوائية قادمة من الصحراء الشرقية، تأتي على سطح البحر المتوسط فيحدث لها اعتدال احيانا، مع استمرار تأثرنا في ذات الوقت بامتداد منخفض الهند الموسمي الحار، متابعة: «نتأثر بكتل هوائية من جنوب أوروبا، تتزامن مع مرتفع العروض الوسطي، يعمل على اعتدال وتلطيف درجات الحرارة».