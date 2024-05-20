«الأرصاد» تحذر من استمرار الموجة الحارة: ابعدوا عن الشمس واشربوا سوائل

يسود طقس شديد الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء، وذلك بسبب تأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة، وعلى مدار اليوم تواصل درجات الحرارة الارتفاع، فيما سجّلت 37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وفقًا لمحطات الرصد التابعة للأرصاد الجوية.

وما زالت درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع على مدار اليوم، ففي تمام الساعة الثانية ظهرًا، تجاوزت درجات الحرارة في القاهرة الكبرى الـ40 درجة، و41 درجة مئوية، في ظل وجود أشعة الشمس الحارقة، التي تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

نصائح لتجنب ارتفاع درجات الحرارة:

وتستمر درجات الحرارة مرتفعة على مدار اليوم حتى غياب أشعة الشمس، ثم تأخذ في الانخفاض التدريجي مع دخول ساعات الليل، لكن يرجى الحذر نظرًا لاستمرار الموجة الحارة خلال الأيام المقبلة.

ونصحت «الأرصاد» المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل وخاصة المياه، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، واستخدام أغطية الرأس.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم الاثنين على كافة أقاليم الجمهورية، وهي كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

- شمال ووسط الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد العظمي 43 درجة والصغرى 27 درجة.