محمود بسيوني: بيان «الجنائية الدولية» يساوي بين نتنياهو وقادة حماس

قال الكاتب الصحفي، محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس تحرير «أخبار اليوم»، إنّ بيان المحكمة الجنائية الدولية بحق مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتبر بيانًا سياسيًا موجهًا إلى الإعلام بشكل رئيسي.

قرار الجنائية الدولية

وأضاف «بسيوني» خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ قرار الجنائية الدولية جاء بسبب الضغوط على المحكمة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، من تزايد الحرب وحملات التضامن مع فلسطين.

أشكال التضامن مع غزة

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنّ أشكال التضامن ظهرت من خلال مظاهرات الدول الأوروبية وخاصة الطلبة في أمريكا، لافتًا إلى أنّ جميعهم أثاروا رأي عامًا ضاغطًا على الحكومات والآليات الدولية، من ضمنها محكمة العدل الدولية ثم المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أن بيان الجنائية الدولية اليوم، ساوى بين نتنياهو وقادة حماس من خلال طلب إصدار أوامر اعتقال ضد محمد الضيف ويحيى السنوار باعتبارهما السبب في ارتكاب جرائم وخطف المدنيين.