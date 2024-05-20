حزب مصر أكتوبر: مطالبة «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو انتصار للجهود المصرية

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، خطوة مهمة تجاه تحقيق العدالة الدولية، وانتصار للجهود المصرية في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق نتيجة العدوان الغاشم على قطاع غزة.

ضرورة وقف إطلاق النار

وأوضحت مديح في بيان لها، أن المساءلة الدولية لقادة إسرائيل عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل أمر بالغ الأهمية، بعد الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي والإبادة الجماعية للفلسطينيين، مشيرة إلى أن ذلك فرصة لتسليط الضوء على المعاناة الفلسطينية وتحقيق بعض العدالة التي طالما ناضل من أجلها الشعب الفلسطيني، حيث إنها رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الجرائم ضد الإنسانية لن تمر دون محاسبة، بغض النظر عن هوية مرتكبيها.

وطالبت مديح المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد ثبوت إدانة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه في جرائم الإبادة للشعب الفلسطيني، لممارسة أقصى الضغوط السياسية والحقوقية على إسرائيل لإجبارها على وقف الحرب، فضلا عن دعم الشعب الفلسطيني لمساعدته على مواجهة الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية، محذرة من تعنت حكومة نتنياهو باقتحام رفح الفلسطينية وهو ما ينذر بكوارث إنسانية جسيمة وزعزعة استقرار المنطقة.

هناك أدلة قوية على تورط نتنياهو في ارتكاب جرائم وحشية وإبادة جماعية في قطاع غزة

وشددت على أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يستحق بكل تأكيد الاعتقال، حيث إن هناك أدلة قوية على تورطه في ارتكاب جرائم وحشية وإبادة جماعية في قطاع غزة منذ أحداث أكتوبر الماضي، إضافة إلى استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية فى القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، ما خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى ظروف غير قابلة للحياة فى قطاع غزة، موضحة أن تلك الجرائم مثلت انتهاكاً واضحًا وصريحًا لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.