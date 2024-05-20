ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو بفستان زفاف.. ظهرت به مؤخرا

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو من كواليس تصويرها لأحد الإعلانات التي طرحت مؤخرا، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتفاعل معه جمهورها بشكل كبير.

ياسمين عبد العزيز بفستان زفاف

ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فى الفيديو بفستان زفاف أبيض بسيط وتاج عروس على رأسها وتضع المكياج الخاص بها، واكتفت بالتعليق عليه بقلوب.

وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير حيث قال أحدهم: «أحلي عروسة»، وقال آخر «نجيب المأذون بقى»، وقال آخر: «أجمل واحده بالأبيض سمسم، القمر يا رب تلبسيه قريب».

وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤخرا مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة وكشفت عن كثير من كواليس الأعمال الفني الخاصة بها.