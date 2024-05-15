ياسمين عبد العزيز بفستان زفاف في أحدث ظهور.. ما السر؟

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، خلال مشاركتها بإعلان لإحدى شركات الاتصالات، وظهرت خلاله بعدة شخصيات وقامت بالغناء لأول مرة.

ورفعت الفنانة ياسمين عبد العزيز شعار «دلعوا»، وظهرت خلالها بأكثر من شخصية من بينها شخصيتها وهي ترتدى فستان الزفاف، وشاركها في الغناء المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة وضمت الكلمات: «من دلوقتى مش هعمل غير اللى أنا عايزاه .. مش عيني دى بتاعتى.. هتفرج بس على اللى أنا عايزاه.. بمزاجي أنا وبراحتى أسمع للصبح على اللى أنا عايزاه.. وأقفل ودنى عن اللى أنا عايزاه».

تفاصيل أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز

وأعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز لـ«الوطن»، عن استعداها لخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل درامي رومانسي تعود من خلاله للجمهور، بالاضافة لفيلم آخر تعكف على تحضيراته.

آخر ظهور إعلامي للفنانة ياسمين عبد العزيز

وكان آخر ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد أزمة انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، من خلال حلقتها مع صاحبة السعادة إسعاد يونس، والتى كشفت خلالها لأول مرة تفاصيل عن حياتها الشخصية والفنية، من بينها أسباب انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، والتفاصيل الكاملة لأزمتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا لأول مرة.