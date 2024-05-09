من هي ياسمين شقيقة الفنان كريم عبد العزيز؟.. شاركت في عمل فني واحد

منذ سطوع نجمي الفنانين كريم عبد العزيز، وياسمين عبد العزيز، سويًا بمسلسل «امرأة من زمن الحب» عام 1998، اعتقد الكثير من الجماهير أنهما شقيقان، ليس فقط لتشابه اسم الأب، ولكن لأن شقيقة الفنان كريم عبد العزيز، تحمل بالفعل نفس الاسم «ياسمين»، لم تظهر على الشاشة.

وفاة والدة كريم عبد العزيز

ومع خبر وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز، مساء أمس، تردد اسم «ياسمين عبد العزيز» شقيقة الفنان كريم عبد العزيز، مجدداً، ليبدأ الكثير في البحث عنها.

معلومات عن ياسمين شقيقة الفنان كريم عبد العزيز

ويرصد «الوطن» عدة معلومات عن «ياسمين» شقيقة الفنان كريم عبد العزيز، وفقاً لأحاديث والدها، باللقاءات التليفزيونية، وظهورها على الشاشة.

هي الشقيقة الصغرى للفنان كريم عبد العزيز.

والدها المخرج الكبير محمد عبد العزيز

عمها هو المخرج عمر عبد العزيز.

بعيدة تماماً عن العمل الفني، ولا تظهر سوى بالمناسبات العائلية.

تزوجت في 2010، في حفل زفاف كبير حضره كبار النجوم والنجمات.

كان اسمها سبباً في اعتقاد الكثير أن الفنانة ياسمين عبد العزيز شقيقة الفنان كريم.

شاركت في عمل واحد فقط في طفولتها وهو فيلم «منزل العائلة المسمومة» عام 1986، من إخراج والدهما محمد عبد العزيز، أمام شقيقها كريم.

الجدير بالذكر أن المخرج الكبير محمد عبد العزيز، شارك في جنازة طليقته السيدة سهير رمزي، والدة الفنان كريم عبد العزيز، وياسمين عبد العزيز.