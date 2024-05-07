إبراهيم السمان يوجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي: «ربنا يصلح بينكم»

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بدءا من مساء أمس، وذلك بعد عرض حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، والذي تحدثت خلاله عن مدى حبها للفنان أحمد العوضي رغم انفصالهما.

رسالة إبراهيم السمان لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ونادى كثير من الفنانين الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز للعودة مجددا؛ ومن بينهم الفنان إبراهيم السمان، الذي قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حابب أقولهم اللهم أصلح ذات بينهم ويبقوا أسعد اتنين في الدنيا ولو ليهم خير في بعض يجمعهم مرة تانية ولو فيه شر يبعدهم».

وتابع السمان: «أتمنى يرجعوا وحياتهم تبقي في منتهى السعادة، العوضي يستاهل كل خير وله جمهور كبير وياسمين نجمة كبيرة وتستاهل كل خير، ونفسي الناس اللي بتنفخ في النار تسيبهم في حالهم وهما الاتنين ربنا يسعدهم في الدنيا لأنهم بجد يستاهلوا كل خير».

مسلسل حق عرب 2024

يذكر أن الفنان إبراهيم السمان شارك مؤخرا الفنان أحمد العوضي في مسلسل حق عرب الذي عرض في السباق الرمضاني 2024، بجانب عدد آخر من الفنانين من بينهم رياض الخولي ووفاء عامر وكارولين عزمي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.