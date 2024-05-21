سعر صرف عملات دول البريكس مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار عملات دول البريكس، مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-5-2024، حالة من الاستقرار، إذ بلغ سعر الريال السعودي نحو 12.44 جنيه للبيع، و12.41 جنيه للشراء في البنك المركزي.

أسعار عملات دول البريكس

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث للبنوك عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي

سجّل سعر صرف الريال السعودي مُقابل الجنيه في البنك المركزي 12.44 جنيه للبيع، و12.40 جنيه للشراء.

بلغ سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع في البنك المركزي.

سجّل سعر الجنيه نحو 0.52 روبل روسي، حسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه

بلغ سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه نحو 0.57 جنيه.

وصل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 9.30 جنيه في تعاملات اليوم.

وبلغ سعر الراند الجنوب إفريقي 0.043 جنيه.

وسجل سعر البيزو الأرجنتيني 0.051 جنيه.