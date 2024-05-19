آخر تحديث.. أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه اليوم

شهدت أسعار عملات دول البريكس، مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19-5-2024، حالة من الاستقرار خلال ختام التعاملات، إذ سجل سعر الريال السعودي، نحو 12.55 جنيه للبيع، و12.50 جنيه للشراء في البنك المركزي.

عملات دول البريكس

ترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث البنوك، عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي

سجّل سعر صرف الريال السعودي مُقابل الجنيه في البنك المركزي، 12.55 جنيه للبيع، و12.50 جنيه للشراء.

سعر صرف اليوان الصيني

بلغ سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه، 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع في البنك المركزي.

سعر الروبل الروسي

سجّل سعر الجنيه نحو 0.52 روبل روسي، بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر الروبية الهندية

بلغ سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه نحو 0.57 جنيه.

سعر الريال البرازيلي

وصل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 9.30 جنيه في تعاملات اليوم.

سعر الراند الجنوب إفريقي

وبلغ سعر الراند الجنوب إفريقي 0.043 جنيه.

سعر البيزو الأرجنتيني

سجل سعر البيزو الأرجنتيني 0.051 جنيه.