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حزب الله يستهدف موقع المرج الإسرائيلي ‏بقذائف المدفعية

كتب:

منة شبانة
10:16 م | الإثنين 20 مايو 2024
حزب الله

حزب الله

أعلن حزب الله، استهداف موقع المرج الإسرائيلي ‏بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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بقلم منة شبانة