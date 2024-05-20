حزب الله يستهدف موقع المرج الإسرائيلي بقذائف المدفعية كتب: منة شبانة 10:16 م | الإثنين 20 مايو 2024 حزب الله أعلن حزب الله، استهداف موقع المرج الإسرائيلي بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حزب الله يستهدف موقع المرج جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة حزب الله يعلن مقتل 5 من عناصره في غارات إسرائيلية على ميس الجبل والناقورة حزب الله يستهدف موقعي المطلة وجل العلام الإسرائيليين حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان حزب الله الاحتلال إسرائيل لبنان بقلم منة شبانة