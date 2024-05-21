يتميز مولود برج الدلو بالكرم وشخصية مستقلة لذلك لا ينصت لأوامر أحد لكنه يتسم بالإخلاص والثقة بالنفس والذكاء وحب الخير للغير، وخفة الظل كما إنه قوي الشخصية ويساعد من حوله.

ومن مشاهير برج الدلو النجمة شادية، والراحل فاروق الفيشاوي، والرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكون، والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، والمغنية باريس هيلتون، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تنصحك الأفلاك على الصعيد المهني يا برج الدلو أن تجدد أفكارك طوال الوقت ولا تكتفي بما حققته من نجاحات خلال الفترة الماضية، حتى تمضى قدما في حياتك وتحقق ما تحلم به.

حظك اليوم برج الدلوعاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصح الأفلاك برج الدلو بأن تعبر عن حبك لشريك حياتك حتى تقوي علاقتك به، ولا تسمح لأي طرف ثالث بالتدخل بينكما.