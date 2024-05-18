يعرف مولود برج الدلو بالهدوء والرضا عن النفس، ومساعدة الآخرين، كما يتميز بصدق مشاعره، ويعمل بإخلاص لتحقيق الأهداف والنجاح المنشود، لكنه يحب الوحدة، ويميل إلى التفكير المنطقي، وتحليل الأحداث المعرفة والأشياء المعقدة.

ومن مشاهير برج الدلو النجمة شادية، والراحل فاروق الفيشاوي، والرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكون، والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، والمغنية باريس هيلتون، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج الدلو السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تخبر الأفلاك يا برج الدلو بأنه سوف تحدث لك مفاجأة سعيدة، وسوف تحقق نجاحا كبيرا ينسيك ما مضى.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، يعيش برج الدلو أجواءً رومانسية، وتوافق كبير مع الطرف الآخر، وتتطور العلاقات وتصبح رسمية.