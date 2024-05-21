يتميز مولود برج الجدي بحرصه على تحقيق النجاح في حياته المهنية حيث يعمل بجدية ويتسم بالشخصية المستقلة، ويميل إلى الأماكن الهادئة، ويجيد التواصل مع الآخرين وتحمل الضغوط، والتخطيط لأبسط الأمور ويحب العمل في هدوء، كما أنه محب للنظام وتناول الأطعمة المنزلية، لكنه تغلب عليه الأنانية في بعض الأوقات.

مشاهير برج الجدي

من مشاهير برج الجدي، الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمطربة أنغام، والفنان الراحل سمير غانم، والنجم محمود المليجي، وإسحاق نيوتن عالم الفيزياء الشهير.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تنصحك الأفلاك على الصعيد المهني يا برج الجدي أن تنتبه لعملك وراجع قرارتك جيدا، حتى لا ترتكب أي خطأ تعاقب عليه بعد ذلك، وركز فيما تقوم به من مهام.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك بأن تحترم شريك حياتك ولا تنفعل عليه أمام الآخرين حتى لا تعرضه للإحراج، واحرص على تحسين علاقتك به حتى تعيش معه حياة مستقرة سعيدة.