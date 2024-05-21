يتميز مولود برج القوس بحبه للحياة ويجيد إلقاء النكات الفكاهية ويحرص على التسوق وشراء الملابس والإكسسوارات باهظة الثمن، ويعرف عنه حبه الشديد لعمله وحرصه على خوض المغامرات المثيرة ويتصف بالعصبية.

ومن مشاهير برج القوس، الفنان حسن يوسف، والفنانة بوسي، والمطرب عاصي الحلاني، والأديب نجيب محفوظ، والفنان العالمي، براد بيت وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج القوس ألا تقلق ولا تترك نفسك فريسة للأفكار السلبية حتى تنجح وتتفوق في عملك، وضع خطة جديدة تساعدك على تحقيق ذلك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بأن تبتكر طرقا جديدة ومختلفة لتعبر بها عن حبك الشديد لشريك حياتك حتى تقوي علاقتك به مع مرور الوقت.