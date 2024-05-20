يقول الخبراء، إن مواليد برج القوس لديهم روح مرحة، يعشقون المرح والفكاهة، وبجانب ذلك ليس لديهم مقدرة على التحكم بانفعالاتهم.

تقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج القوس الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي وفقا لموقع الأبراج الفلكية.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 20-5-2024 على الصعيد المهني

على الصعيد المهني، ينصحك خبراء الأبراج، أن تغير ما اعتدت عليه من روتين يومي في عملك، حتى لا تشعر بالملل، وحاول أن ترتب أفكارك بشكل مستمر، حتى لا يتشتت ذهنك وتفقد تركيزك.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 20-5-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فينصحك الخبراء أن تنصت لشريك حياتك جيدا، وحاول أن تعبر له عن حبك بالهدايا والكلام الرومانسي، وحذاري أن تثير معه المشاكل.