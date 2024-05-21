وزير الصحة يطمئن أطقم المنشآت الطبية بشأن القانون الجديد: «لن يضار أحد»

قال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أن مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يهدف إلى إنشاء منشآت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص.

حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي

ونوه «عبد الغفار» خلال لقاءه عبر برنامج في «المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن الوزارة أصدرت حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية، من خلال طرح أراضي بحق الانتفاع، وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن هذا القانون ليس هروب الدولة من مسئولياتها، خاصة أنه يتم إنشاء وتطوير عدد كبير في المستشفيات الحكومية، سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو التطوير بشكل عام.

العاملين بالمنشآت الصحية

وطمان وزير الصحة العاملين بالمنشآت الصحية، مؤكدًا أنه لا مساس بالحقوق المالية أو الوظيفية للأطقم الطبية بالمنشآت الصحية التي سيتم طرحها للقطاع الخاص.

وأكد عبد الغفار أنه سيتم مراعاة أوضاع الأطقم الطبية التي سيتم توزيعها بالمنشآت الصحية، التي ستُطرح للقطاع الخاص مثلما يتم في التكليف ولن يُضار أحد، مختتما: «لن يُضار أحد سواء مواطنين أو أطقم طبية من تطبيق قانون المنشآت الصحية، التي سيتم طرحها للقطاع الخاص».