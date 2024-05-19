«الرعاية الصحية»: طفرة غير مسبوقة في منظومة التأمين الطبي الشامل

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن منظومة التأمين الشامل أحدثت تغيرا كبيرا في شكل النظام الصحي، وطفرة غير مسبوقة جعلتها تتصدر المشهد الصحي المصري، مشيرًا إلى تكاتف دور هيئات التأمين الصحي الشامل الثلاث لتحقيق حلم المصريين في شمول التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين بحلول 2030.

جاء ذلك خلال كلمته المسجلة بالمؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تحت عنوان ««المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل للمواطنين .. الإنجازات والدروس المستفادة».

وأكد السبكي أن هناك 228 منشأة صحية تابعة للهيئة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، حصلت على درجات الاعتماد المختلفة وفقًا للمعايير القومية للجودة GAHAR

وأشار إلى الدور التاريخي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في إرساء قواعد الجودة والاعتماد في مصر من خلال إرساء قواعد الاعتماد والجودة القومية GAHAR، تلك المعايير التي استندت عليها الهيئة العامة للرعاية الصحية، والممارسات الاكلينيكية داخل منشآتها المختلفة وهو ما أسهم في ضمان تطبيق ممارسات الجودة العالمية.

هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

وأكد الاستناد على معايير الاعتماد المعترف بها عالميًا، والاستفادة من خبراء هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تأهيل منشآت الهيئة وتدريب الكوادر على ممارسات الجودة، بما يضمن تطبيق الممارسات الإكلينيكية داخل منشآتها.