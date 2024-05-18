جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ6 آلاف و616 حالة في 7 قوافل لـ«حياة كريمة»

أطلقت جامعة طنطا، خلال الشهر الجاري، 7 قوافل تنموية شاملة لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتنسيق مع محافظة الغربية، ومؤسسة حياة كريمة.

وأكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تولى اهتماما من خلال خططها التنفيذية بالقطاعات والكليات، بدعم المبادرات الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلى أن الجامعة استطاعت خلال 3 سنوات ونصف، تقديم خدمات رعاية صحية لحوالي مليون مواطن بالمناطق الأكثر احتياجا، داخل إقليم الدلتا وبالمناطق الحدودية.

سياسات داعمة لخطة التنمية المستدامة

من جانبه، أشار الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا، إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يتبنى سياسات داعمة لخطة التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال المشاركة الفاعلة بالكوادر البشرية والإمكانات المادية المتاحة.

وشهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على 6 آلاف و616 حالة، من خلال 16 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، وتحويل 495 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية، لاستكمال العلاج، وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، كما قدمت القوافل أيضا الخدمات البيطرية لأكثر من 21 ألفا و689 رأس ماشية وطيور.

كما جرى تحويل 495 حالة إلى مستشفيات جامعة طنطا، بواقع 35 جراحة مخ وأعصاب، و15 أطفال، و69 عظام، و26 جلدية، و25 باطنة، و26 مسالك بولية، و72 أنف وأذن وحنجرة، و41 جراحة عامة، و20 صدر، و17 نفسية وعصبية، و130 طب وجراحة العيون، و19 قلب وأوعية دموية.

إجراء اختبارات محو الأمية لـ210 مواطنين

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ210 مواطنين، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية وتثقيف صحي لأهالي القرى، عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة.