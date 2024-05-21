«جدعنة الإسكندرانية».. «آية» طالبة في كلية الزراعة تساعد أسرتها بغزل البنات

من السادسة مساءً تخرج آية بعصاها التي تعلق فيها أكياس غزل البنات لتجوب بها الشوارع من قصر المنتزه إلى حي «سان استيفانو» بمحافظة الإسكندرية فتُبهج الأطفالَ بابتسامتها التي لم تنل الصعاب من عذوبتها، ثم تعود إلى منزلها مع طلوع الشمس لتُغلق عينها المتعبة على حلمٍ جميل تتمناه من رب القدر.

فكرة جديدة ترفضها العقول القديمة

آية عصام الدين، التي اشتهرت بلقب «بائعة غزل البنات»، قررت مساعدة والدها المتقاعد في تدبير مصروفات المنزل الذي يأوي أربع فتيات، هي أكبرهن، فبدأت في عام 2020 تنفيذ فكرة مختلفة عرّضتها لكثير من الانتقادات المستمدة من بعض التقاليد المجتمعية الخاطئة التي ترفض عمل المرأة، لا سيما إذا كان عملًا شاقًا يتطلب منها العمل تحت حرارة الشمس وبين ظلمة الليل، إلا أنها لم تكترث لذلك ومضت في سبيل تحقيق هدفها وتحقيق ذاتها مهما كلفها الأمر من سنوات إضافية في دراستها الجامعية.

وخلال حديثها لـ«الوطن»، أوضحت آية أنها لا تزال طالبة في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، على الرغم من بلوغها سن السابعة والعشرين، مضيفة أنها في السنة النهائية، وبسبب انشغالها بالعمل اضطرت إلى تأجيل دراستها عدة سنوات.

الثقة بحتمية النجاح

«أنا بشتغل وبتعلم علشان نفسي أنجح في حياتي وأكون حاجة بعيدًا عن مساعدة الأهل» بتلك الكلمات ضربت «آية» أروع الأمثال في الاعتماد على النفس بعزيمةٍ لا تفتر ويقين بأن سعيها لن يخيب ما دامت تأكل مما تكتسبه يدها من الحلال، وبدعاء والدتها لها وتنشأتها السليمة تثق بأنها يومًا ما ستحقق طموحها في تأسيس مشروع خاص بالمواد الغذائية مستفيدةً بخبرتها في التجارة التي تعمل بها، فإلى جانب غزل البنات تجدها في بعض المواسم تبيع المنتجات المرتبطة بها، فخلال شهر رمضان تبيع آية عصام الدين الفوانيسَ والزينات، إضافةً إلى بعض المستلزمات المنزلية، وتوصيلها في أي مكان داخل الإسكندرية.

افتقاد الأخ في حياة بائعة غزل البنات

لطالما كانت تتمنى أن يكون لديها شقيق تستند عليه وتحتمي خلف ذراعه من قسوة الأيام والظروف، لكنها استطاعت بـ«جدعنة الاسكندرانية» أن تتغلب على ذلك الاحتياج بأن تكون هي الرجل العائل في أسرتها، فتساهم في تجهيز شقيقاتها الثلاثة للزواج وتوفير مصروفاتهن الدراسية، وعندما ذاع صيتها في العالم الافتراضي حصدت العديد من الجوائز الشرفية، وكذلك والدتها التي استحقت لقب الأم المثالية على مستوى محافظتها.