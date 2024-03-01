«علاء» يجمع بين الزراعة والديكور.. «شوف الزهور واتعلم»

منذ طفولته وهو يحلم بأنّ يكون مهندس ديكور، وعندما حانت الفرصة لتحقيق حلمه والالتحاق بكلية الفنون الجميلة، خانه تنسيق الثانوية العامة، فأبعده عن حلمه أربع سنوات، لكن كان ثمة إيمان بداخله دفعه إلى تحقيق حلمه بعد التخرج في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية.

علاء علي لم تهزمه الثانوية العامة ورفض الاستسلام لواقعه، اختار التخصص في الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق بكلية الزراعة، ليُرضي شغفه بتصميم الديكورات، حسب حديثه لـ«الوطن»، استغل أوقات الاستراحة داخل الحرم الجامعي في القراءة، وفي أثناء تردده على مكتبة الكلية قرر أحد الأساتذة مساعدته على تحقيق حلمه، وأرسله للتدريب على تنسيق كبرى المزارع بمصر: «كان متنبأ لي بنجاح كبير في تنسيق الحدائق، وشايف إني أقدر أوظّف شغفي في شغل الديكور عن طريق الزراعة، ودي الفكرة اللي كانت عندي وبدأت تنفيذها بعد التخرج».

الإصرار على تحقيق الحلم

عندما أنهى «علاء» دراسته الجامعية في عام 2018، التفت إلى طموحه وحصل على دراسة حرة للديكور في كلية الفنون الجميلة: «عملت دمج بين الديكور والزراعة، ودعمتهم بعلم الفينج شوي وهو طاقة المكان، ووصلت لستايل جديد للديكور سميته الديكور الطبيعي، بعتمد فيه على خامات طبيعية بتدي راحة نفسية ونباتات زينة تحافظ على البيئة».

استخدام الزراعة في الديكور

بعد تمكن «علاء» من معالجة النباتات المستخدمة في الديكور مستفيداً من خبرته الزراعية، بقي أمامه أن يُقنع الناس بأن الديكورات القائمة على الزراعة لا تجذب الحشرات ولا تحتاج إلى عناية مثل المزروعات الأخرى: «حلمي أخلي البيوت كلها مستمتعة بجمال الطبيعة، وتلمس حالة الدفء اللي بتصنعها النباتات».

حاول مصمم الديكور، نشر ثقافة الزراعة بشرفات المنازل، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل «فيس بوك»: «فيه ناس كتير عايزة تجرب الفكرة بس خوفهم من التكلفة أو تجاربهم القديمة مع النباتات مانعينهم، وهنا التحدي إنى أعرّفهم أهمية التزيين بالنباتات وفوائده، فبقيت أقدِّم نماذج لشغلي على صفحتي، والناس عجبها الموضوع، خاصة إنه سهل وغير مكلف».