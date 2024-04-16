مكتبة الاسكندرية تحتفي بذكرى ميلاد رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين

تفقد أرسيني ماتيو سشينكو، مدير المركز الثقافي الروسي، يرافقه مجموعة من موظفي المركز الثقافي الروسي والقنصلية الروسية، النصب التذكاري لرائد الفضاء الروسي يوري جاجارين بمركز القبة السماوية بمكتبة الاسكندرية، ووضع أكاليلا من الزهور.

رحلة غير عادية لاكتشاف المجهور

وبحسب بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، فإن يوري جاجارين يعتبر ملهِمًا للبشرية حتى يومنا هذا، فقد أطلقت رحلته التاريخية الرغبة غير العادية في اكتشاف المجهول، حيث قاده حبه للفضاء والكواكب والطيران في سن مبكرة إلى أن يصبح شخصية يُحتفى بها دوليًّا وأيقونة معاصرة في دولة روسيا، ومن أشهر الشخصيات فى العالم فى مجال الفضاء.

منح وسام النيل لعالم الفضاء الروسي

جدير بالذكر أن مصر رحبت بجاجارين خلال جولته حول العالم، وكانت هذه هي رحلته الأولى والوحيدة للعالم العربي، وخلالها حصل جاجارين على وسام النيل وأيضًا المفاتيح الذهبية لكلٍّ من القاهرة والإسكندرية.

وبمناسبة الاحتفال بمرور 90 عامًا على مولده، تعيد مكتبة الإسكندرية إحياء هذه الرابطة بين البلدين، من خلال استقبال وفد رسمي من القنصلية الروسية بالإسكندرية لوضع أكاليل الزهور حول النصب التذكاري.