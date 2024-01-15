موعد انتهاء نوة الفيضة الكبرى في الاسكندرية.. متى يتحسن الطقس؟

حددت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، موعد تحسن الطقس وانتهاء نوة الفيضة الكبرى على مدينة الإسكندرية، والذي يتبعه تحسن الطقس وانتهاء سقوط الأمطار بعد أن ضربت المدينة الساحلية لمدة 6 أيام متواصلة.

وبحسب التقرير اليومي من غرفة عمليات الإسكندرية، فإن اليوم الاثنين يعد آخر أيام نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية، ويتزامن معها توافر فرص سقوط الأمطار خفيفة وذلك في سادس أيام النوة.

آخر أيام نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية

وفي آخر أيام نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية، اليوم الاثنين، تتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30%، وهو أقل معدل لها منذ بدايتها، وهي التي بدأت يوم الأربعاء وتستمر 6 أيام أي تنتهي مع انقضاء اليوم.

موعد تحسن طقس الإسكندرية

ومن المتوقع أن يبدأ تحسن طقس الإسكندرية بعد انتهاء نوة الفيضة الكبرى، بدءا من غدا الثلاثاء 16 يناير، كونه اليوم الأول بدون أمطار منذ بداية نوة الفيضة الكبرى، ويستمر التحسن بدون أمطار حتى يوم الجمعة المقبل.

ومن المفترض أن يكون التحسن خلال الأربعة المذكورة من الثلاثاء إلى الجمعة في عدم سقوط الأمطار فقط، إذ أن برودة الطقس من خلال انخفاض درجات الحرارة مستمرة.